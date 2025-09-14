Campeã do Drag Race Brasil, Ruby Nox faz show em Fortaleza em outubroVencedora da 2ª temporada de Drag Race Brasil, a artista Ruby Nox traz brilho e glamour para o palco da Valentina Club em Fortaleza. O show foi confirmado pela produtora Killer Produções
Produtora de eventos e festas focadas na cena drag cearense, Killer Produções confirmou no evento da madrugada deste domingo, 14, a primeira apresentação da pernambucana Ruby Nox, vencedora da 2ª temporada de Drag Race Brasil, em Fortaleza, no dia 25 de outubro.
A participação da artista faz parte da programação da terceira edição da festa "Come To The Queen", evento que traz espetáculos de drags e DJs em uma noite de puro brilho e glamour, na Valentina Club, na rua José Avelino.
O repertório da noite também traz as drag queens cearenses Alpha Killer, Natasha Ravelly e Mizzayra Alonzo, além de DJs. Outra atração confirmada para a festa é a da performer Sayuri Heiwa. Técnica lip sync, termo que pode se referir a dublagens, e dança burlesca embalam o show de Ruby.
Saiba mais sobre Ruby Nox
Formada em ciências biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), do sertão de Pernambuco, em Carnaíba, Ruby Nox, de 31 anos, é a primeira da família a ingressar em uma instituição pública. Ali, nos corredores da universidade, nascia a curiosidade pela cena drag.
Em sua bagagem de esforço e sucesso, carrega também o prêmio de vencedora do concurso Top Drag Pernambuco, em 2018, que atraiu holofotes da cena artística. Em seu sangue, que pulsa a cultura nordestina, entre histórias de Lampião e Maria Bonita, aos cantos de Luiz Gonzaga, Ruby mostrou a força da cultura pernambucana em seus trajes e se consagrou no Drag Race Brasil como a única a vencer três desafios.
A artista também é proprietária da loja on-line "Uma Penca", que traz camisas e acessórios personalizados de sua drag.
Serviço
- Evento: "Come to the Queens", com Ruby Nox
- Quando: 25 de outubro, a partir das 22h
- Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30 (front), R$ 50 (camarote), R$ 70 (front + meet & greet + brinde), R$ 90 (camarote + meet & greet + brinde). As vendas dos ingressos começam a partir deste domingo, 14, no Outgo
- Mais informações: no Instagram @valentinaclub_ e @killerproducoes
