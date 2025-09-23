Circo do Tirú estreia espetáculo 'Nordestinamente' em Fortaleza

Circo do Tirú estreia espetáculo 'Nordestinamente' em FortalezaCom mais de 45 artistas no elenco, a montagem leva orquestra ao vivo e peças de Espedito Seleiro ao shopping Riomar
Fortaleza recebe neste mês uma nova atração que mistura música, teatro, dança e números circenses. O espetáculo “Nordestinamente – Em Busca do Primeiro Palhaço”, do Circo do Tirú, estreia nesta sexta-feira, 26, no RioMar Fortaleza.
A montagem propõe um passeio pela história e pela cultura nordestina, homenageando artistas e personagens que marcaram o humor da região. O elenco reúne mais de 45 artistas, entre músicos, cantores, bailarinos, atores e acrobatas.
Leia Também| Bruno Mazzeo dirige documentário sobre Chico Anysio no Globoplay
A trilha sonora é executada ao vivo por uma orquestra, com músicas compostas por Tony Lucchesi em parceria com o cearense Renno Poeta. Figurinos criados por Bruno Oliveira e peças do artesão Espedito Seleiro também fazem parte da cenografia.
A estrutura inclui iluminação, painéis de LED, efeitos especiais e interatividade com o público. É a primeira vez que o espetáculo é apresentado em um shopping de Fortaleza.
Espetáculo "Nordestinamente – Em Busca do Primeiro Palhaço"
- Quando: a partir de sexta, 26, às 19h15min
- Onde: RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)
- Sessões: quintas e sextas-feiras às 19h15min; sábados às 16 horas e 19h15min; domingos às 15 horas e 18h15min
- Ingressos: a partir de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Guicheweb e bilheteria presencial
- Mais informações: @circodotiru e @riomarfiortaleza