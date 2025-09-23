Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Circo do Tirú estreia espetáculo 'Nordestinamente' em Fortaleza

Com mais de 45 artistas no elenco, a montagem leva orquestra ao vivo e peças de Espedito Seleiro ao shopping Riomar
Fortaleza recebe neste mês uma nova atração que mistura música, teatro, dança e números circenses. O espetáculo “Nordestinamente – Em Busca do Primeiro Palhaço”, do Circo do Tirú, estreia nesta sexta-feira, 26, no RioMar Fortaleza.

A montagem propõe um passeio pela história e pela cultura nordestina, homenageando artistas e personagens que marcaram o humor da região. O elenco reúne mais de 45 artistas, entre músicos, cantores, bailarinos, atores e acrobatas.

A trilha sonora é executada ao vivo por uma orquestra, com músicas compostas por Tony Lucchesi em parceria com o cearense Renno Poeta. Figurinos criados por Bruno Oliveira e peças do artesão Espedito Seleiro também fazem parte da cenografia.

A estrutura inclui iluminação, painéis de LED, efeitos especiais e interatividade com o público. É a primeira vez que o espetáculo é apresentado em um shopping de Fortaleza.

Espetáculo "Nordestinamente – Em Busca do Primeiro Palhaço"

  • Quando: a partir de sexta, 26, às 19h15min
  • Onde: RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)
  • Sessões: quintas e sextas-feiras às 19h15min; sábados às 16 horas e 19h15min; domingos às 15 horas e 18h15min
  • Ingressos: a partir de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Guicheweb e bilheteria presencial
  • Mais informações: @circodotiru  e @riomarfiortaleza

