Circo do Tirú estreia espetáculo 'Nordestinamente' em Fortaleza

Com mais de 45 artistas no elenco, a montagem leva orquestra ao vivo e peças de Espedito Seleiro ao shopping Riomar

Fortaleza recebe neste mês uma nova atração que mistura música, teatro, dança e números circenses. O espetáculo “Nordestinamente – Em Busca do Primeiro Palhaço”, do Circo do Tirú, estreia nesta sexta-feira, 26, no RioMar Fortaleza.

A montagem propõe um passeio pela história e pela cultura nordestina, homenageando artistas e personagens que marcaram o humor da região. O elenco reúne mais de 45 artistas, entre músicos, cantores, bailarinos, atores e acrobatas.

