4ª Pedal do Orgulho LGBTQIA+ reúne diversidade e resistência nas ruas de Fortaleza

As ruas de Fortaleza foram palco de voz, cores, liberdade e inclusão na manhã deste domingo, 15, com a 4ª edição do Pedal do Orgulho. O evento reuniu famílias, ativistas e aliados de todas as idades em um percurso de 8 km, integrando a programação do Mês da Diversidade Sexual.

Com saída do Passeio Público, no Centro da Capital, por volta das 8 horas, bicicletas decoradas com as cores da bandeira LGBTQIA+ fizeram percurso que abrangeu a rua Major Facundo e as avenidas Dom Manuel, Monsenhor Tabosa e Beira Mar.