Erick Jacquin visita Ceará em festival gastronômico em setembro

Jacquin estará presente em três momentos do festival. No dia da abertura do evento, terça-feira, 5, em um aperitivo com todos os chefs do evento no hotel Illuminare, a partir das 19 horas. Na quarta-feira, 6, em jantar exclusivo na Vila Selvagem, a partir das 19 horas.

“Vamos fazer um belo festival de gastronomia, vamos fazer a festa da gastronomia em Pontal. Com pé no mar, nessa praia maravilhosa, nessa região que é cheia de produtos, é cheia de sabor e cheia de sol. Vem chefs de todos os lugares do mundo. Vamos se divertir e comer bem”, disse Jacquin em vídeo de divulgação do evento.

O chef de cozinha e jurado do programa MasterChef Brasil, Erick Jacquin , estará no Ceará entre os dias 5 e 9 de setembro para participar do Festival Internacional Gastronômico de Pontal de Maceió, em Fortim, no litoral cearense.

"O festival é uma possibilidade de mostrar nossos sabores, a beleza do Ceará, do Brasil, aos olhos do mundo da culinária. São profissionais da gastronomia de diferentes partes do Brasil e do mundo, que estarão de forma acessível apresentando pratos à comunidade, aos turistas e aos empresários. Por outro lado, mostramos nossos temperos, nossos peixes, nosso calor com belíssimas paisagens. Um evento que proporciona experiência e conhecimento a todos", afirma o idealizador do evento, chef de cozinha francês com estrela Michelin, Emmanuel Ruz.

Além de Jacquin, estarão presente no evento Bernard Twardy (chef do Beach Park Fortaleza e colunista do O POVO), Flávio Trombino (chef e proprietário do Xapuri, em Belo Horizonte), Frédéric Jaunault (chef que atua em várias empresas mundo), Nathan Melo (chef do restaurante Dupin em Paris), Simone Bert (chef peruana que atua no restaurante Wanchako em Maceió), Ivo Faria (representante do patrimônio culinário Mineiro), o chef francês Xavier Malandran e Rafael Pires, chef de cozinha mineiro.

Todos os chefs estarão oferecendo aulas e workshops de culinária interativa, conversas abertas com o público e jantares exclusivos. Nos cinco dias do Festival, na praça do Pontal de Maceió haverá comércio de produtos locais e troca de experiências com os profissionais. Todas as atrações serão gratuitas, exceto os jantares exclusivos que acontecerão todas as noites nos hotéis parceiros do evento.

Festival Internacional Gastronômico de Pontal de Maceió