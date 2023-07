Após polêmica sobre higiene, Jacquin publica vídeo tomando banho: "Amanhã escovo os dentes"

Após gerar polêmica ao dizer em um podcast que não tomava banho nem escovava os dentes, o apresentador do MasterChef, Érick Jacquin, de 58 anos, publicou um vídeo onde aparece todo ensaboado, tomando banho. “É suficiente para vocês?”, brincou na legenda da publicação.

A fala do chef sobre seus hábitos de higiene ocorreu na última quinta-feira, 27, durante entrevista ao Flow Podcast. Nela, o jurado declarou não gostar de escovar os dentes, nem tomar banho.

“Eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Perfume…", disse ele. “Eu não escovo os dentes nunca. Não gosto de escovar o dente, eu não fedo na boca, e meus dentes são bonitos e inteiros”, completou o chef durante um diálogo sobre diferenças culturais e a fama que os franceses têm de não tomarem banho.

Na conversa, o humorista francês Paul Cabennes, que também participava do Podcast, revelou que havia adotado o hábito brasileiro de carregar uma escova de dentes para fazer a higiene bucal fora de casa.

O apresentador, logo rebateu o conterrâneo: “O cara vai pagar 500 pau pra comer no Président (seu restaurante). Se depois de um minuto ele vai no banheiro escovar o dente, o cara é um idiota! Porque ele tem que pegar o sabor, tudo o que ficou ali, as bactérias. Pelo preço, tem que ficar com tudo na boca!".

Confira o vídeo de Jacquin, do Masterchef, após polêmica sobre seus hábitos higiênicos