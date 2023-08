Paul McCartney no Brasil: cantor anuncia show extra em São Paulo

A venda geral dos ingressos para os show extra em São Paulo será aberta no sábado, 12, a partir das 15 horas no site da Eventim , e a partir das 16 horas nas bilheterias oficiais.

Com o sucesso das vendas, o músico anunciou um show extra na capital paulistana para o dia 3 de dezembro, um domingo, também no Allianz Parque.

Após cinco anos do último show no Brasil, os ingressos para a apresentação de Paul McCartney em São Paulo, marcada para ocorrer no dia 9 de dezembro, esgotaram nas primeiras horas após a abertura das vendas.

Paul McCartney volta ao Brasil este ano para cinco shows nos meses de novembro e dezembro. Com apresentações nas cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), a venda dos ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil teve início nesta quinta-feira, 10.

Paul McCartney em Brasília

Quando : quinta-feira, 30 de novembro



: quinta-feira, 30 de novembro Onde : Arena BRB Mané Garrincha (Asa Norte, Brasília - Distrito Federal)



: Arena BRB Mané Garrincha (Asa Norte, Brasília - Distrito Federal) Quanto : de R$500 a R$990 (valores de inteira)



: de R$500 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Brasília



Venda presencial: portão L da Arena BRB, a partir das 13 horas; e Loja Eventim (Brasília Shopping), a partir de sábado, 12, às 10 horas

Paul McCartney em Belo Horizonte

Quando : domingo, 03 de dezembro



: domingo, 03 de dezembro Onde : Arena MRV (rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte)



: Arena MRV (rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte) Quanto : de R$480 a R$990 (valores de inteira)



: de R$480 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Belo Horizonte



Venda presencial: bilheteria Arena MRV, a partir das 10 horas; e Loja Eventim (Shopping 5ª Avenida), a partir de sexta-feira, 11

Paul McCartney em São Paulo [show extra]

Quando : domingo, 3 de dezembro



: domingo, 3 de dezembro Onde : Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Quanto : de R$420 a R$990 (valores de inteira)



: de R$420 a R$990 (valores de inteira) Venda on-line : no site Eventim a partir deste sábado, 12, às 15 horas

: no site Eventim a partir deste sábado, 12, às 15 horas Venda presencial: na bilheteria B do Allianz Parque, a partir deste sábado, 12, às 16 horas



Paul McCartney em São Paulo [esgotado]

Quando : sábado, 9 de dezembro



: sábado, 9 de dezembro Onde : Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Ingressos esgotados

Paul McCartney em Curitiba

Quando : quarta-feira, 13 de dezembro



: quarta-feira, 13 de dezembro Onde : Estádio Couto Pereira (rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba)



: Estádio Couto Pereira (rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba) Quanto : de R$440 a R$990 (valores de inteira)



: de R$440 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Curitiba



Venda presencial: bilheteria 2 do Estádio Couto Pereira, a partir das 13 horas

Paul McCartney no Rio de Janeiro

Quando : sábado, 16 de dezembro



: sábado, 16 de dezembro Onde : Estádio do Maracanã (Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã, Rio de Janeiro)



: Estádio do Maracanã (Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã, Rio de Janeiro) Quanto : de R$300 a R$990 (valores de inteira)



: de R$300 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney no Rio de Janeiro



Venda presencial: bilheteria Norte do Estádio Nilton Santos (Engenhão), a partir das 13 horas



Paul McCartney no Brasil

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows realizados em São Paulo e Curitiba. Em 2013, o eterno Beatle veio a Fortaleza com a turnê "Out there", onde realizou um show na Arena Castelão.

