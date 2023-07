Férias em Fortaleza: momento certo para patinar na Beira-mar

Com as crianças afastadas temporariamente das atividades escolares, pais podem levar os filhos para aprender a andar de patins no calçadão da Beira-mar

Férias escolares pode ser definida como um sinônimo de felicidade. Mas quando o tédio bate, as crianças costumam ir direto para o consumo abundante de aparelhos tecnológicos, o que torna a geração Alfa - nascidos a partir de 2010 - estagnada dentro de casa e, por consequência, sedentária.



Diante da entrega da nova Beira-Mar (BM), ocorrida em maio de 2022, Fortaleza passou a contar com um atrativo turístico e social: um calçadão cheio de atividades e amplo. Os moradores alencarianos, por sua vez, podem aproveitar o tempo livre para iniciar a prática de um esporte: a patinação.

A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), responsável pela gestão ambiental dos parques de Fortaleza, evidencia que a Beira-Mar é um bom exemplo para a realização do desporto.



Roberta Nany da Silva, a Nany, instrutora de patinação, diz que o fato do piso ser liso no calçadão é perfeito para a prática do esporte. “Fora que as pessoas têm a sorte de patinar ao lado do mar, verem a vista, o pôr do sol e a lua”, lembra.

Ela dá aulas particulares, mas sempre se dispõe a ajudar gratuitamente iniciantes com algumas dicas.

Márcia Alves Melo Silva, de 59 anos, estava acompanhada da presença da instrutora e advertiu a importância de sempre usar equipamentos de proteção.

Proteções necessárias

Visto que, na patinação, o “airbag” é o próprio corpo, são necessárias as seguintes proteções: joelheira, cotoveleira, munhequeira, e o capacete. Para o iniciante, uma dica importante é começar, para além dos equipamentos obrigatórios listados, usando os próprios patins, a fim de facilitar a adaptação do pé ao equipamento.

Não é recomendado o uso do modelo “soft boots" — uma bota mole, que parece um tênis de rodinha. O ideal para a prática de patinação são as botas rígidas, conhecidas como “hard boots”.

Grupo de Patinadores

Para Josie dos Santos, 38, Jonathas Pontes, 37, e o filho Pedro Jonathas dos Santos Pontes, de 7 anos, membros do grupo de Patinadores de Fortaleza, residentes de Maracanaú, a 23,6 km de Fortaleza, afirmam que nenhum espaço da cidade se equipara à BM reformada e, por isso, fazem questão de se locomover toda quinta-feira e sábado para o local.

Família se reúne duas vezes na semana para sair de Maracanaú, na RMF, para ir até a Beira-Mar patinar Crédito: AURÉLIO ALVES

Josie foi quem deu o passo à frente. Ela revela que, desde cedo, tinha o sonho de ter um patins. “Com o meu primeiro salário, comprei um patins nas lojas Americanas. Bem ruim, porque não entendia a qualidade. Com 35 anos de idade, voltei a andar (de patins), depois de 25 anos”, conta Josie.



Desde jovem ligado à prática de esportes, Jonathas não pensou duas vezes em incentivar e até arriscar a treinar com a esposa. “Pensava que era fácil, falei ‘vou alugar um para acompanhar’, levei mil quedas, mas não desisti. Ela me incentivou, eu incentivei ela, e é assim”, diz o marido.

Os pais fazem questão que o filho, Pedrinho, fique afastado das telas digitais neste período de reclusão das aulas. “Acho que qualquer esporte é muito bem-vindo para qualquer pessoa, de qualquer idade, agora, nessa era digital, as pessoas estão presas dentro de casa. Eu, como mãe, faço o possível para que meu filho não esteja o dia todo em frente às telas. É importante introduzir os filhos nos esportes porque ocupa a mente e a alma”, entende Josie.



Rolê Urban

Toda semana, o grupo de Patinadores de Fortaleza organizam um evento chamado “Urban”, que acontece tarde da noite — quando há menos trânsito. A rota é selecionada individualmente e é preciso verificar, antes de iniciar o percurso como está o asfalto do local onde irão visitar.



Só é permitido ir para o asfalto os patinadores de nível intermediário e médio e que estejam devidamente com colete refletor, água, lanterna e pisca-pisca.

No nível iniciante, a pessoa não pode ultrapassar a orla da BM e não há necessidade de usar os equipamentos citados anteriormente.

Todos os trajetos saem da Beira-mar e, a depender do dia, podem chegar ao North Shopping da Bezerra de Menezes, ao shopping Riomar Papicu, à avenida Aguanambi, à Praça da Estação, José de Alencar, ou ao estádio Arena Castelão. Ao final, todos retornam para a Beira-mar.



Aluguel de patins na Beira-mar

Karen Mendes, de 39 anos, é dona do Zbike, um box para aluguel de bicicletas localizada no calçadão da BM, bem em frente onde ficava o então Boteco da Praia. Ela e os familiares são naturais de Palmas, Tocantins, no Piauí.

Karen fala do filho, Atael Mendes, 12, que sabe andar de patins muito bem, mesmo sem ter tido o costume de andar de patins na cidade natal. Segundo Karen, Alcatel aprendeu rapidamente os movimentos e as manobras do esporte só no Ceará.

Mãe e filho vendem aluguel de patins na Beira-mar e são apaixonados pelo esporte Crédito: AURÉLIO ALVES

“Quando a gente se mudou para cá, em 2020, na pandemia, eu trabalhava como técnica de enfermagem no mesmo local que o Maurício, a gente se conheceu, e ele me trouxe até o calçadão para conhecer, já na reforma”, diz a mãe.

Fissurada por patins desde a infância — quando patinava, Karen já conhecia a antiga versão da Beira-mar, e quando viu os andares da construção do novo calçadão se sentiu consumida pela vontade de voltar a patinar.

“Eu acho muito lindo o patins. Quando vejo as meninas passando, falo para meu marido ‘amor, queria ter a metade da coragem’. Precisa ter coragem porque a queda em qualquer outro esporte é mais fácil de se livrar, no patins não tem como você se livrar. No skate, por exemplo, você empurra ele para frente e cai de um jeito leve, no patins, quando você cai, é você e ele junto”, alerta.

No Zbike, são vendidas um total de 10 bicicletas, 10 patins e 10 patinetes por R$ 10 a hora, conforme regulamentação da Prefeitura. A obrigatoriedade é entregar um capacete ao alugador. O horário de funcionamento é das 16 às 23 horas e no domingo a partir das 6h30min.