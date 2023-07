Afropunk Bahia: Carlinhos Brown, Alcione e mais estão na programação

Programação do Afropunk Bahia terá Carlinhos Brown e Alcione; confira as atrações confirmada no festival

A terceira edição do Afropunk Bahia está perto de iniciar. Marcada para ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque de Exposições, em Salvador, o festival anunciou novos nomes da programação de artistas.

Entre as atrações principais, Carlinhos Brown foi confirmado para se apresentar no dia 18, um sábado. Na ocasião, o músico baiano irá celebrar os 27 anos de lançamento do álbum “Alfagamabetizado”.

Lançado em março de 1996, o disco foi sua produção estreia como artista solo e marcou a história na música ao divulgar o samba-reggae e axé music por todo o Brasil.

"O repertório do show será um passeio por minha carreira onde eu canto ‘Alfagamabetizado,’ meu álbum de estreia na carreira solo, me sinto imensamente feliz em interpretá-las no palco do festival”, conta.

Além de Carlinhos Brown, o festival também terá participação de Alcione, que irá convidar a escola de samba Mangueira para o palco no domingo, dia 19 de novembro. Confirmada como tema enredo da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval de 2024, a artista irá levar samba e pagode para o festival.

Confirmado no primeiro dia, o rapper Djonga também irá se apresentar no Afropunk Bahia 2023. Na mesma data, as cantoras Tasha e Tracie convidam a funkeira Tati Quebra Barraco para o palco.

No segundo dia, a cantora amazonense Karen Francis, o baiano Vandal - reconhecido como pioneiro no gênero grime e drill -, e a rapper Julia Costa vão participar do evento. O grupo BaianaSystem também sobe ao palco e convida o cantor guineense Patche Di Rima e a artista angolana Noite e Dia.

De acordo com a organização do festival, novos artistas devem ser divulgados em breve na programação do Afropunk Bahia 2023. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla, com valores de R$85 a R$370.

Afropunk Bahia 2023: confira a programação

Sábado, 18 de novembro

Djonga



Tasha e Tracie convidam Tati Quebra Barraco



Carlinhos Brown canta “Alfagamabetizado”

Domingo, 19 de novembro

VANDAL



Karen Francis



AJULIACOSTA



Alcione convida Mangueira



BaianaSystem convida Patche Di Rima & Noite e Dia

Afropunk Bahia 2023

Quando : 18 e 19 de novembro



: 18 e 19 de novembro Onde : Parque de Exposições (av. Luís Viana Filho, 1590 - Itapuã, Salvador)



: Parque de Exposições (av. Luís Viana Filho, 1590 - Itapuã, Salvador) Ingressos : no Sympla



: no Sympla Mais informações: no AfropunkBahia



