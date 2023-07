Planetário do Dragão do Mar fecha por duas semanas para manutenção

Planetário Rubens de Azevedo, do Dragão do Mar, passará por série de serviços estruturais que incluem limpeza de cúpula, pintura e instalação de iluminação

O Planetário Rubens de Azevedo, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ficará fechado ao público até o próximo dia 2 de agosto para trabalhos de manutenção física e estrutural. Parte das atividades do equipamento será suspensa, incluindo recebimento de escolas, sessões lúdicas e sessões gratuitas do Música nas Estrelas.

A despeito de ocorrer em período de férias escolares, o plano de cuidados preventivos do Planetário acontece em julho para viabilizar a realização do programa "Agosto do Aluno", que atenderá alunos da rede pública estadual no mês que vem, além de levar em conta a disponibilidade da empresa especializada que fornece o serviço.

Entre as ações que serão feitas no Planetário para a manutenção preventiva e corretiva, constam serviços de limpeza da cúpula nas partes interna e externa, impermeabilização do mezanino, pintura nas áreas interna e externa e e instalação de iluminação especial.

Apesar do período de manutenção, a atividade mensal gratuita "Noite das Estrelas", marcada para 19 horas do dia 25, segue prevista por ser realizada na área externa do Planetário. A ação ocorre mediante condições climáticas adequadas para a observação de objetos celestes em telescópios disponibilizados pelo equipamento.

A totalidade das atividades do Planetário será retomada a partir de agosto, incluindo o Curso Popular de Astronomia, a Sessão Música nas Estrelas, as Sessões Lúdicas e a Noite das Estrelas.

Planetário Rubens de Azevedo

Onde: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema Mais informações: www.planetariorubensdeazevedo.com.br, [email protected] ou (85) 3488-8639

