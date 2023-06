Brisa Star mostra machucados após acidente de ônibus em Ipaumirim

A cantora Brisa Star, acompanhada de cerca 15 pessoas de sua equipe, sofreu um acidente enquanto viajavam para cumprir agenda de shows. A "Fadinha do Piseiro" diz que fará uma transmissão na terça, 27, para falar do acidente

A cantora Brisa Star fez uma publicação nas redes sociais na noite desta segunda, 26, e mostrou as escoriações causadas pelo acidente de ônibus sofrido por ela e a equipe na noite do domingo, 25.

"Minhas duas pernas estão assim. Não estou conseguindo andar sozinha ainda! Depois, venho contar com mais detalhes do momento, foi assustador! Obrigada por todas as mensagens positivas", escreveu. Na foto publicada, é possível ver alguns hematomas nas pernas da artista.

Ainda na série de publicações, ela disse que faria uma transmissão ao vivo na terça-feira, 27, para dar detalhes sobre o ocorrido.

Brisa Star: a "Fadinha do Piseiro"

Ela já havia tranquilizado os fãs no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, exibido na manhã da segunda-feira, 26: “Vim tranquilizar todo mundo, graças a Deus estou bem. Algumas pessoas da banda fizeram exames, mas ainda não tivemos o resultado. Todos estão bem, estão estáveis. Estou indo para Fortaleza fazer os meus exames porque bati as pernas e estou andando com um pouco de ajuda. Meus pais estão bem também. Quero agradecer a preocupação”, disse.

Brisa Star tem apenas 15 anos, é mineira mas mora em Fortaleza. O primeiro hit foi em agosto de 2020, com a música “Se Joga no Passinho”, lançada com Thiago Jhonathan, o TJ. A música só se tornou um sucesso nacional um ano após seu lançamento. A artista tem vídeos que somam mais de um bilhão de visualizações nas redes sociais.

Brisa Star: como foi o acidente

O acidente aconteceu em um trecho da BR-116, na cidade de Ipaumirim, no Ceará. A equipe voltava da Bahia para cumprir agenda de shows. Quinze pessoas estavam no ônibus. O informe afirma ainda que a cantora "se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável".

Segundo o comunicado a equipe também está sob observação médica e alguns integrantes da banda precisaram ser transferidos “para melhor acompanhamento".

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente, o quer fez com que o condutor perdesse o controle do veículo e saísse da pista na altura da rotatória.





