Edital do Circuito do Teatro de Fortaleza abre inscrições

Nesta quinta-feira, 15, a Prefeitura de Fortaleza lança a primeira edição do Edital de Credenciamento para o Circuito do Teatro de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lança, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), nesta quinta-feira, 15, a primeira edição do Edital de Credenciamento para o Circuito do Teatro de Fortaleza, que vai contemplar 56 grupos ou artistas de teatro, com um investimento de R$ 370 mil. As inscrições seguem abertas até dia 30 de junho, em formato online, pelo Mapa Cultural, ou presencialmente, na sede da Central de Licitações de Fortaleza (CLFOR), no Centro.

Por meio do edital, serão credenciados artistas ou grupos com até quatro pessoas, no valor de R$5.000. Para os grupos com cinco ou mais integrantes, o valor será de R$8.000. Os contemplados poderão se apresentar nos Teatros dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas), Teatro Municipal São José, Anfiteatro da Beira Mar, além de espaços culturais designados pela Secultfor, conforme necessidade.



O edital é uma política de cultura para o fomento de bens, produtos e serviços relacionados aos grupos e artistas de teatro dos territórios da Capital, e tem como propósito fomentar a economia artística, criativa e cultural.



Atendimento

Durante todo o período de inscrição, a Secultfor disponibiliza atendimento online aos proponentes, nos dias úteis, das 8 às 17 horas, pelos seguintes contatos:

Inscrições Edital de Credenciamento do Circuito do Teatro de Fortaleza



Presencial

Quando: 15/06 a 30/06



15/06 a 30/06 Onde: Central de Licitações de Fortaleza (Av. Heráclito Graça, 750 - Centro)



Central de Licitações de Fortaleza (Av. Heráclito Graça, 750 - Centro) Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Online

Quando: 15/06 a 30/06

15/06 a 30/06 Onde: Site do Mapa Cultural

