Teatro da Praia estima retorno em agosto em novo espaço

Depois de sofrer com desabamento parcial da estrutura, enfrentar problemas para manutenção e mudar de endereço, o Teatro da Praia tem estimativa de retorno às atividades. A previsão é de que o espaço cultural volte a funcionar em agosto deste ano, no novo espaço físico na avenida Monsenhor Tabosa, 177.

As informações foram repassadas ao O POVO por Carri Costa, diretor teatral e fundador do Teatro da Praia. Segundo o artista, a intenção é reativar o espaço dentro das comemorações dos 25 anos da comédia cearense “Tita & Nic”. A peça é uma sátira do filme “Titanic”, montada pela Cia. Cearense de Molecagem e dirigida por Carri Costa.

Sobre o assunto Teatro da Praia ganha novo endereço na Monsenhor Tabosa

Teatro da Praia muda de endereço após desabamento e pedido de proprietário

Teatro da Praia desaba na Praia de Iracema

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É a nossa comédia que está há mais tempo em cartaz e a gente quer fazer um ‘auê’ muito grande com esse espetáculo até o fim do ano”, afirma o diretor. Nesta nova “versão” do Teatro da Praia, o equipamento funcionará com maior destaque como um espaço cultural multiuso, indo para além do palco italiano tradicional.

Na última semana, em reunião com a Secult, foi observada uma forma de repassar recursos para a reforma do Teatro da Praia. “Vai depender do trâmite com a Secult-CE, mas a gente está em plena negociação. Nesta segunda-feira, 29, tenho reunião marcada para viabilizar. A gente levantou os documentos necessários e acredito que finalmente vai ser possível reativar em agosto o Teatro da Praia”, comemorou Carri Costa.

“O Teatro da Praia tem uma importância histórica muito grande. Ele só vai ser entendido assim daqui a alguns anos, quando as pessoas olharem para trás e perceberem o quão forte é esse espaço cultural e o quanto ele é representativo. Fez festival, lançou vários artistas e deu oportunidade para várias companhias de teatro”, ressalta.

“A gente tinha uma maneira diferenciada de acolher o público. A gente era ‘a casa’, sabe? E vai continuar sendo aquele teatro que acolhe, integrado com a comunidade, com a Cidade e com o Estado”. pontua.

“Cronologia da Luta”

A iminente reabertura do Teatro da Praia está inserida em um contexto de anos de luta e de resistência pela preservação do espaço. Em fevereiro de 2021, na sexta-feira de Carnaval, os proprietários do espaço no qual está inserido o Teatro da Praia se reuniram com Carri para comunicá-lo a respeito do desejo de ficarem com o imóvel.

Segundo Carri, os donos haviam recebido proposta de uma construtora para construir condomínios no entorno do teatro. Dessa forma, cancelariam a renovação anual do contrato anteriormente firmado com Carri. A decisão pegou de surpresa o fundador do teatro. Com isso, ele precisou se mobilizar para tentar comprar o imóvel, recorrendo à Secult-CE e à Secultfor.

Entretanto, a contraproposta enviada pelo proprietário era inviável financeiramente para a aquisição. Soma-se a essas questões o fato de que, na época, a pandemia ainda estava em fase na qual não era possível realizar eventos com aglomeração. O teatro ficou fechado e, portanto, não recebia espetáculos. Em 27 de maio de 2021, a estrutura do Teatro da Praia “colapsou”.

O espaço tinha passado por reforma nas arquibancadas e no telhado em janeiro de 2021, mas uma obra mais ampla precisava ser feita, pois o galpão, que data da década de 1930, apresentava fragilidades estruturais "profundas", segundo disse Carri à época. O telhado acima do palco foi o principal ponto afetado pelo desabamento. O diretor detalha que o telhado acima do palco foi o principal ponto afetado pelo desabamento.

No dia seguinte, ele reforçou nas redes sociais a campanha para arrecadar doações para a reforma do teatro. Em 12 de agosto, o proprietário pediu definitivamente o imóvel, avisando a Carri que o contrato se encerraria em novembro e não haveria renovação. Em 23 de agosto, Fabiano Piúba, então secretário da Cultura do Ceará, entrou em contato com o diretor para informar que Camilo Santana (à época governador do Estado) havia colocado a situação do Teatro da Praia no Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (Mapp).

O Mapp é um sistema de gestão para o controle da implantação dos projetos pelos níveis superiores de decisão do Estado, possibilitando a tomada de decisões durante a execução das iniciativas. No caso do Teatro da Praia, havia a expectativa de conseguir verbas para realizar a reforma e tentar negociar com o proprietário para que o imóvel não fosse entregue.

Em 30 de agosto, Carri Costa conversou com a Secult-CE para saber os procedimentos para que fosse repassada a verba para a reforma. Depois que passasse pelo Mapp, seria encaminhado para a Assembleia Legislativa para a votação do projeto para reconstrução do Teatro da Praia.

O proprietário, porém, foi irredutível: seria necessário entregar o imóvel. Carri decidiu não recorrer à justiça. “Pensei: não tenho mais cabelo para ficar brigando por um espaço que se o Governo do Estado ou se o Município quisessem, poderiam comprar e fazer ali se tornar um espaço permanente do Teatro da Praia”, destaca Carri.

A partir do dinheiro arrecadado por doações na campanha para a reforma, ele alugou um novo imóvel para o teatro, dessa vez na avenida Monsenhor Tabosa. Foi transportado o material do antigo imóvel - grande parte dele deteriorada, como luz, equipamentos de som e cadeiras danificados - para o novo ambiente. Em 2022, enquanto cobrava repasse da Secult-CE, ele pagava aluguel com o cachê que ganhava da TV Globo da terceira e da quarta temporada da série “Cine Holliúdy”.

Na última semana, em reunião com a Secult, foi observada uma forma de repassar o recurso através de um patrocínio do governo do Estado. Com a chegada do repasse, será possível, enfim, reformar o Teatro da Praia. “Vai depender do trâmite com a Secult-CE, mas a gente está em plena negociação. Nesta segunda-feira, 29, tenho reunião marcada para viabilizar. A gente levantou os documentos necessários e acredito que finalmente vai ser possível reativar em agosto o Teatro da Praia”, comemorou Carri Costa.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.