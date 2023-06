Gratuito: teatro promove curso on-line sobre Lei Paulo Gustavo

Buscando orientar artistas e produtores culturais na participação de editais da Lei Paulo Gustavo, o Teatro da Boca Rica está com inscrições gratuitas e abertas o para curso "Economia Criativa, Leis de Incentivo à Cultura e Elaboração de Projetos Culturais", que tem foco nos processos da LPG. A formação é gratuita, virtual e as inscrições podem ser feitas através do link disponível na bio do instagram @teatrodabocarica.

As aulas acontecem entre os dias 4 e 6 de julho e são ministrados pelo economista, professor e especialista em mercado cultural Paulo Benevides. A formação compõe o "Programa de Formação Continuada da Escola Livre Teatro da Boca Rica: culturas, artes, ofícios, pensamentos e neurodiversidades".

Entre os temas abordados, estão a metodologia de planejamento, elaboração e viabilização de projetos cênicos, bem como explicações sobre etapas e estratégias referentes a projetos, orçamentos e cronogramas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Lei Paulo Gustavo é uma das políticas públicas da cultura que foi estabelecida no contexto da pandemia da covid-19 e, através dela, o Ceará receberá R$ 178 milhões em recursos — sendo R$ 96 milhões para o ente estadual e R$ 82 milhões para os municípios do Estado.

O público-alvo compreende artistas e produtores culturais de diferentes atuações, bem como professores e estudantes de escolas de arte e cultura. Haverá certificação para quem obter mínimo de 75% de presença.

Sobre o assunto Morre Chico Pio, cantor e compositor radicado no Ceará, aos 70 anos

Diogo Nogueira agradece ao Nordeste por derrotar Bolsonaro nas urnas

Longa cearense ganha dois prêmios em festival em Curitiba

Curso "Economia Criativa, Leis de Incentivo à Cultura e Elaboração de Projetos Culturais", com foco na Lei Paulo Gustavo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui