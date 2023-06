Inimigos da HP e Jeito Moleque fazem show na véspera do feriado

As bandas Inimigos da HP e Jeito Moleque fazem show nesta quarta-feira, 7, na Praia do Futuro

Para celebrar o pagode na capital cearense, as bandas Inimigos da HP e Jeito Moleque preparam repertórios cheios de sucessos antigos e novos. Os grupos se apresentam nesta quarta-feira, 7, véspera de feriado, no Praiow, na Praia do Futuro. Os ingressos são limitados e estão disponíveis pela Ingresse.

Sobre as bandas

Jeito Moleque é um grupo de pagode e samba formado em 1998, na cidade de São Paulo. Entre as músicas da banda estão “Sobrenatural”, “Me Faz Feliz” e “Teu Segredo”, hits dos anos 2000. A banda ainda é conhecida pela mistura de gêneros musicais.



Já os Inimigos da HP colecionam canções como “Caça e caçador”, “A musa da praia”, “Bons momentos”, “Toca um samba aí”, “Vem buscar que é teu”, além de outras faixas mais tocadas no começo dos anos 2000. Em 2009 o grupo foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/ Pagode pelo álbum “Inimigos da HP – Ao Vivo”.

Inimigos da HP e Jeito Moleque



Quando: quarta-feira, 7, às 22 horas

quarta-feira, 7, às 22 horas Onde: Praiow (Avenida Clóvis Arrais Maia, 5515)



Praiow (Avenida Clóvis Arrais Maia, 5515) Ingressos: R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia). Compra no site Ingresse

R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia). Compra no site Ingresse Mais informações: @praiow

