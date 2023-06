Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara apresentam show no TJA

Nesta sexta, 9, Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara se encontram no palco do Theatro José de Alencar, em Fortaleza. A partir das 20 horas, o trio apresenta o show “Pra se Misturar – Outros Nordestes Musicais”. A promessa é uma visita a três gerações musicais com um repertório autoral que potencializa as canções do Nordeste brasileiro.

O repertório apresenta canções como “Teletransporte pra Quixadá”, “Ei moço” e “Querer querer”, de Juruviara; “Passa passarinho”, “Maré vazante” e “Retumbante”, de Edinho; “Coivara”, “Invernada” e “Canto sombreado”, de Fernando. Os três elegeram outros autores para interpretar juntos. São nomes como: Geraldo Azevedo, Renato Rocha, Ednardo, Dominguinhos, Nonato Luiz, Fausto Nilo, Belchior, Eugênio Leandro, Petrúcio Maia, Clôdo Ferreira e Gilberto Gil.

Além do trio de cantores, o show conta com instrumentistas convidados no acordeom e na percussão. A idealização é do produtor e compositor Dalwton Moura, que com eles assina a direção e a seleção de repertório.

Mais sobre Edinho, Fernando e Juruviara:

Edinho Vilas Boas é cantor, compositor e violonista premiado em festivais pelo Brasil e já dividiu palcos com inúmeros grandes nomes da cena cearense, além de artistas como Roberto Menescal, Luiz Melodia, Paulinho Pedra Azul e Jane Duboc.

Fernando Rosa, cantor, compositor, violonista, professor, tem uma trajetória marcante na música cearense. Formado em Música pela Uece, foi premiado com a Bolsa de Interações Artísticas da Funarte.

Juruviara, também cantor, compositor e violonista, é conhecido pela música cheia de regionalidade. Atualmente lançando seu segundo disco autoral, “Cantiga”, segue realizando shows em Fortaleza e em outras cidades do Nordeste.

Pra se Misturar – Outros Nordestes Musicais

Quando: sexta-feira, 9, às 20 horas



sexta-feira, 9, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)



Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia) à venda no Sympla e na bilheteria do TJA

