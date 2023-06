São João: confira agenda de festas juninas por todo o Brasil

Dos estados do Nordeste até Minas Gerais, o Brasil comemora a chegada das festas de São João. Confira a agenda

Foi dada a largada para a temporada de festas juninas por todo o País. O mês de junho celebra três santos populares - Santo Antônio, São Pedro e São João - e reúne uma multidão para dançar quadrilha e festejar ao som de ritmos como o forró, arrasta-pé, baião, xaxado e xote.

A seguir, confira a programação de festas de São João que acontecem em diversas regiões do Brasil, de Campina Grande a Minas Gerais. Cada um a seu modo e com suas tradições, a festa se espalha com vestidos quadriculados, chapéus de palha e muitas comidas típicas.

São João de Caruaru



Quando: 28 de abril até 1º de julho



28 de abril até 1º de julho Onde: Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga (Caruaru - Pernambuco)



Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga (Caruaru - Pernambuco) Atrações confirmadas: Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Simone Mendes, Limão com Mel e Bel Marques



Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Simone Mendes, Limão com Mel e Bel Marques Gratuito

Mais informações: @saojoaocaruaru.oficial

São João de Campina Grande



Quando: 1º de junho e 2 de julho



1º de junho e 2 de julho Onde: Parque do Povo (Campina Grande - Paraíba)



Parque do Povo (Campina Grande - Paraíba) Atrações confirmadas: Gusttavo Lima, Wesley Safadão, João Gomes e Taty Girl



Gusttavo Lima, Wesley Safadão, João Gomes e Taty Girl Gratuito

Mais informações: @maiorsjdomundo



Mossoró Cidade Junina



Quando: 3 a 24 de junho



3 a 24 de junho Onde: Corredor Cultural (Mossoró - Rio Grande do Norte)



Corredor Cultural (Mossoró - Rio Grande do Norte) Atrações confirmadas: Xand Avião, Felipe Amorim e Dorgival Dantas



Xand Avião, Felipe Amorim e Dorgival Dantas Gratuito

Mais informações: @mossorocidadejunina

São João da Thay



Quando: 7 de junho, às 19 horas



7 de junho, às 19 horas Onde: Estacionamento São Luiz Shopping (São Luís - Maranhão)



Estacionamento São Luiz Shopping (São Luís - Maranhão) Quanto: a partir de R$125 (à venda na Bilheteria Digital)



a partir de R$125 (à venda na Bilheteria Digital) Atrações confirmadas: Ivete Sangalo, Léo Santana e Matheus Fernandes



Ivete Sangalo, Léo Santana e Matheus Fernandes Mais informações: @saojoaodathay

Festival Junino com Alceu Valença



Quando: quarta-feira, 7 de junho, às 17 horas



quarta-feira, 7 de junho, às 17 horas Onde: Parque da Cidade Estacionamento 06 (Brasília - DF)



Parque da Cidade Estacionamento 06 (Brasília - DF) Atração confirmada: Alceu Valença

Alceu Valença Quanto: a partir de R$80 (à venda na Bilheteria Digital)

a partir de R$80 (à venda na Bilheteria Digital) Mais informações: @festivaljuninobsb

Festança com Chitãozinho e Xororó



Quando: sábado, 1º de julho, às 17 horas



sábado, 1º de julho, às 17 horas Onde: Cidade Junina - Mirante Beagá (Belo Horizonte - Minas Gerais)



Cidade Junina - Mirante Beagá (Belo Horizonte - Minas Gerais) Atrações confirmadas: Chitãozinho e Xororó, e Breno Gontijo



Chitãozinho e Xororó, e Breno Gontijo Quanto: a partir de R$150 (à venda na Bilheteria Digital)

a partir de R$150 (à venda na Bilheteria Digital) Mais informações: @nacidadebh

Forró Ticomia



Quando: sábado, 24 de junho, às 12 horas



sábado, 24 de junho, às 12 horas Onde: Fazenda Eldorado (Ibicuí - Bahia)



Fazenda Eldorado (Ibicuí - Bahia) Atrações confirmadas: Dorgival Dantas, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha, Calcinha Preta, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Luan Estilizado, Lordão e Otávio Mateus

Dorgival Dantas, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha, Calcinha Preta, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Luan Estilizado, Lordão e Otávio Mateus Quanto: a partir de R$580 (à venda na Bilheteria Digital)



a partir de R$580 (à venda na Bilheteria Digital) Mais informações: @forroticomiaoficial

Sobre o assunto Após polêmica em Campina Grande, Flávio José é 1º confirmado no São João da Bahia

Pratinhos juninos: confira o roteiro do sabor típico do São João

São João de Petrolina 2023: confira programação da festa junina

João Gomes grava canção especial de São João com banda alagoana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui