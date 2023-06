Banda Som de Cera homenageia artistas cearenses em show no TJA

Nesta quarta-feira, 7, a banda Som de Cera apresenta o show "Som do Ceará" no Theatro José de Alencar

Na véspera de feriado, quarta-feira, 7, o Theatro José de Alencar receberá o show 'Som do Ceará', interpretado pela banda Som de Cera e pelos jovens músicos do Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS). O show começa às 20 horas e é aberto ao público. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será encaminhado a uma entidade beneficente.



"Há 12 anos, a Som de Cera sempre promoveu cultura por diversos meios sociais. Além de ser uma grande homenagem à história da música cearense, este show também é uma mostra significativa de inclusão social-musical dos jovens talentos do IAPS envolvidos na disseminação da cultura regional. Certamente, será uma noite super divertida", explica Mateus Norões (baixista e voz).



Banda Som de Cera

A Banda Som de Cera surgiu em 2009, quando amigos de infância se uniram para tocar e se divertir. Anos depois, os integrantes decidiram que aquilo se tornaria um trabalho. O quarteto conta com Pedro Lucas (voz e guitarra), Igor Maranhão (voz, teclado e guitarra), Mateus Norões (voz e baixo) e Tiago Siqueira (bateria).



O nome original do grupo faz referência aos velhos discos de cera, antecessores do vinil. No repertório do show 'Som do Ceará', a banda promete diversos sucessos de Amelinha, Fagner, Fausto Nilo, Ednardo, Belchior, Selvagens à Procura de Lei, Quinteto Agreste, O Verbo e muitos outros.



Som do Ceará



Quando: quarta-feira, 7, às 20 horas



Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



Ingresso: 1 kg de alimento não perecível.



Mais informações: @somdeceraoficial

