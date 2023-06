Jorge Drexler volta ao Brasil para fazer "o maior show da carreira"

Jorge Drexler fará show único no Brasil em novembro; ingressos para apresentação do músico em Porto Alegre já estão à venda

O músico uruguaio Jorge Drexler retorna ao Brasil para show único em Porto Alegre, no dia 11 de novembro. A apresentação do cantor faz parte da turnê “Tinta y Tiempo”, nome do seu mais recente álbum de estúdio. Com o disco, Jorge Drexler recebeu cinco prêmios durante o Grammy Latino 2022.

"Olá meu querido Rio Grande do Sul, gaúchos e gaúchas. Estou aqui para contar para vocês que estou voltando com uma banda e um repertório renovados para um show lindo e grande em Porto Alegre, desta vez no Gigantinho”, revelou o músico em vídeo exibido nesta segunda-feira, 5, pela emissora gaúcha RBS TV.

Segundo anunciado por Jorge, o show irá ocorrer no ginásio Gigantinho, considerado o terceiro maior estádio do Brasil. “Nos deu vontade de fazer um upgrade [na turnê] e melhorá-la para que dure um tempinho a mais, permitindo-nos assim voltar a algumas cidades que já tínhamos visitado e nas que queríamos retornar, porém, de forma exclusiva e renovada”, detalhou.

Durante a primeira parte da turnê, o músico fará show único em Porto Alegre, mas confirmou que outras cidades brasileiras serão contempladas durante a segunda fase.

O show de Jorge Drexler no Brasil irá ocorrer no dia 11 de novembro no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Os ingressos para a apresentação já podem ser adquiridos no site do Uhuu, com valores entre R$ 112 e R$ 280.

