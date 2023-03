Gratuito: Casa José de Alencar recebe feira criativa no sábado, 18

Arte, economia criativa e solidariedade se encontram na primeira edição da "Feira do Zé", que acontece na Casa José de Alencar neste sábado, 18, de 8h às 12 horas

A primeira edição da Feira do Zé reúne literatura, música, artesanato, capoeira, ioga, meditação, gastronomia, economia solidária e contação de histórias, entre outras atividades. O evento acontece durante a manhã deste sábado, 18, de 8h às 12 horas, na Casa de José de Alencar (CJA), centro cultural vinculado à Universidade Federal do Ceará.

Com proposta de feira aberta ao público, a responsabilidade social está entre os princípios da feira. Pensando nisso, a organização arrecada doações de absorventes íntimos femininos, como forma de combater a pobreza menstrual, termo que se refere à falta de acesso a produtos para manter uma boa higiene no período da menstruação.

"É uma campanha que carrega uma questão social que precisa ser amplamente discutida acerca do combate à pobreza menstrual", explica Fred Pontes, diretor da Casa José de Alencar. A iniciativa é uma parceria com o coletivo Sangue Novo.

Feira do Zé: Conexão e responsabilidade social

Promover maior conexão entre o equipamento público e as redondezas está entre os princípios da Feira do Zé. Localizada no bairro José de Alencar, a Casa tem como redondezas os bairros Curió, Guajerú, Lagoa Redonda, São Miguel, Sapiranga, Sabiaguaba e Cambeba.

"Como principal espaço cultural dessa região de Fortaleza, a Casa José de Alencar deve contribuir também para o desenvolvimento sociocultural dessas comunidades que não possuem acesso às ações e projetos culturais desenvolvidos no âmbito da Universidade", argumenta Fred. Da mesma forma, feiras como essas são formas de "garantir e fortalecer a preservação do patrimônio histórico da Casa através da participação popular da comunidade".

Na perspectiva de fomento e promoção de diferentes segmentos da economia criativa, a articulação da comunidade e o empreendedorismo têm lugar de destaque. Uma das expositoras, Diana Arcanjo comemora a realização do evento. "É importante para nossa comunidade, essa feira socioeconômica visando o progresso do nosso mercado local, e pra mostrar para as demais pessoas que elas podem se tornar um empreendedor também", avalia ela, que trabalha no ramo de doces.

"Quando dei início (ao meu negócio) foi um momento difícil, pois estava desempregada, meu companheiro também, e estávamos passando por muitas dificuldades. Mas graças a Deus, com muita fé e perseverança, eu consegui dar continuidade ao meu trabalho", relembra ela.

Para a líder comunitária Marlene Benigno, o bairro tem potencial empreendedor. "O empreendedorismo está sendo bastante aceito na comunidade de periferia, pois é uma forma de mostrar o seu trabalho. As feirinhas sempre serão um carro chefe e faz toda diferença, por ter diversos produtos a escolha dos cidadãos que vão visitar e é uma forma de fazer crescer os negócios da comunidade e circular renda no próprio local", ressalta.

Segundo conta, além dos dias de feira em si, os clientes passam a acompanhar as marcas. "No começo eles vêm pela curiosidade, mas depois ficam fregueses, pelo atendimento que é um diferencial. O cliente vem, gosta e indica pra outra e assim vai", explica Marlene.

Feira do Zé: Veja as atrações e atividades deste sábado, 18

Entre as atrações da Casa de José de Alencar estão a visitação mediada à Pinacoteca Floriano Teixeira, ao Salão Iracema Descartes Gadelha, ao Museu Arthur Ramos, à "Casinha" (onde nasceu o escritor), às ruínas do Primeiro Engenho a Vapor do Ceará e aos demais espaços da Casa.

Na ocasião, o projeto Pé de Livros oferece cenografia de uma árvore com livros e espaços para leitura com mediação de leitura. O Programa de Música do Instituto Jacques Klein realiza apresentação instrumental e a Casa Coletiva Intiwatana oferece atividades de yoga e meditação, além de vivências latino-americanas, improvisações artísticas, pão e macarrão caseiros, ovos de galinha caipira, pastinhas vegetarianas, mudas de plantas, cosméticos naturais e livros.

A Associação Cearense dos Orquidófilos (Aceo) promove uma exposição de orquídeas e informações sobre cultivo de plantas e a Associação dos Meliponicultores do Ceará realiza a exposição de produtos derivados da meliponicultura (criação racional de abelhas sem ferrão). Por fim, a Associação dos Recicladores do Bairro José de Alencar divulga o trabalho realizado pelos recicladores, destacando sua importância econômica, social e ambiental.

Feira do Zé

Quando: sábado, 18, das 8h às 12 horas

Onde: Casa de José de Alencar/UFC (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar)

Aberta ao público e gratuita

Mais informações: (85) 3366.9276 (fixo e whatsapp)

