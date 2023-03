Com Marco Nanini, São Luiz exibe espetáculo "As Cadeiras"

Programado para os dias 24 e 25 de março, o espetáculo "As Cadeiras" será exibido no formato “teatro na tela” no Cineteatro São Luiz. A montagem tem como protagonistas Marco Nanini e Camilla Amado (1938-2021). A direção é de Fernando Libonati,

A peça foi gravada em meio ao turbulento período de Covid-19, em janeiro de 2021. A exibição em Fortaleza contará com a presença Nanini e Libonati na plateia. Na obra, ficção e a realidade se misturaram ao encenar este clássico do "Teatro do Absurdo" que fala justamente sobre incomunicabilidade, com dois personagens isolados em uma ilha.

A ideia do espetáculo em vídeo veio do desejo de continuar fazendo teatro durante a pandemia, tanto de Marco Nanini, como de Fernando Libonati e Camilla Amado. Foi por meio de estudos, leituras e ensaios virtuais em 2020 que os atores optaram, então, que apresentariam a obra em dois formatos: ao vivo e gravado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pouco tempo após a conclusão das filmagens, no entanto, a atriz Camilla faleceu. Algumas semanas antes do óbito, ela pode assistir ao resultado do último registro e comemorar a trajetória da montagem e de sua carreira.

Sobre o espetáculo "As Cadeiras"

"As Cadeiras" é primeira direção de Fernando Libonati, cuja carreira como produtor teatral engloba uma série de grandes êxitos à frente da produtora fundada por ele e por Nanini há mais de 30 anos, a Pequena Central.

O modo “Teatro na tela” foi feito por meio de recursos do audiovisual e um texto universal. A história é contada pelos intérpretes, ambientado em um farol, numa ilha qualquer do planeta. "As Cadeiras" coloca em cena um casal de idosos que espera ansiosamente por seus convidados para no momento certo revelar a uma plateia imaginária sua mensagem ao mundo. É quando os dois deixam aflorar alienação, isolamento, solidão, tédio e uma busca desesperada para entender a humanidade.

"As Cadeiras" no Cineteatro São Luiz

Quando: 24 e 25 de março, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 – Centro)

Quanto: R$20 (inteira) e R$10 (meia) - Vendas pelo site Sympla

Classificação indicativa: 12 anos



Na sexta, 24, a sessão será seguida de debate com presença do diretor Fernando Libonati e do ator Marco Nanini.

No sábado, segundo dia de exibição, terá uma tarde de Autógrafos do livro “O Avesso do Bordado” às 17 horas. A obra conta a biografia do Marco Nanini e apresenta a história dos quase 60 anos de carreira do artista.

Sobre o assunto "Auto da Compadecida 2" é anunciado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele

Morre Antônio Pedro, ator de "A Diarista" e "Malhação"

Dominguinhos: lembre a história do sanfoneiro que encantou o País

Músico cearense Roberto Lessa lança novo single nesta sexta, 10

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags