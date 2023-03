Anavitória faz show em Fortaleza; saiba o preço dos ingressos

Anavitória retorna à Fortaleza para show em junho no estacionamento do Shopping Iguatemi

A dupla Anavitória retorna à Fortaleza para show no dia 16 de junho. O evento irá ocorrer no estacionamento do Shopping Iguatemi e os ingressos já podem ser adquiridos.

Trazendo a turnê especial em celebração ao Dia dos Namorados, o duo formado por Ana Caetano e Vitória Falcão também irá passar por São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Salvador e Recife.

Os ingressos para a apresentação de Anavitória custam de R$70 a R$200 (valores de inteira) e já estão à venda no site Ingresso Digital.

O último show da dupla em Fortaleza foi em outubro de 2022, com a turnê “Cor”, e aconteceu na Praça Verde do Dragão do Mar.



Anavitória em Fortaleza - Turnê dos Namorados

Quando: sexta-feira, 16 de junho, às 21 horas

Onde: estacionamento do Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: de R$70 a R$200 (valores de inteira) à venda no Ingresso Digital



