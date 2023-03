João Gomes faz show no Festival Pizro neste sábado, 18

Iguinho e Lulinha, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e João Gomes participam do Festival Pizro; festa de forró acontece na área externa da Arena Castelão

Reunindo nomes do forró atual, o Festival Pizro acontece neste sábado, 18, na área externa da Arena Castelão. Iniciando às 21 horas, os ingressos ainda estão à venda na plataforma Brasil Ticket, nos valores de R$160 a R$320 (inteira).

Na programação da festa, artistas que vêm se destacando nacionalmente no ritmo do forró e do pizeiro, como Iguinho e Lulinha, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e João Gomes.

Esta é a primeira edição do Festival em Fortaleza. O evento já passou por outras cidades do Brasil e também já foi realizado em Portugal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Alcione em Fortaleza: cantora anuncia show de 50 anos de carreira

Marisa Monte retorna a Fortaleza em maio com o show 'Portas'

Legião Urbana: Dado e Bonfá fazem show em Fortaleza em novembro

Tiago Iorc fará show em Fortaleza em julho pela turnê Daramô

Festival Pizro

Com Iguinho e Lulinha, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e João Gomes

Quando: sábado, 18, às 21 horas

Onde: área externa da Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Quanto: R$160 a R$320 (valores de inteira), à venda no Brasil Ticket



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags