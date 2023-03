Legião Urbana: Dado e Bonfá fazem show em Fortaleza em novembro

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá iniciam turnê em comemoração à Legião Urbana; "As V Estações" passa por Fortaleza no dia 25 de novembro

Integrantes do Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá se reúnem novamente para turnê especial que irá celebrar os álbuns “As Quatro Estações” (1989) e “V” (1991), da banda brasileira que marcou o rock nacional desde a década de 1980.

Com apresentações marcadas para percorrer diversos estados do Brasil, a turnê intitulada “As V Estações” irá iniciar no dia 5 de maio, no município de Sorocaba, em São Paulo. Com passagem confirmada em Fortaleza, o show na Capital irá ocorrer no dia 25 de novembro, no estacionamento do Shopping Iguatemi.

As apresentações vão contar com a participação dos músicos André Frateschi (voz), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (baixo) e Pedro Augusto (teclados), que acompanham Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá desde 2015, durante as primeiras comemorações dos 30 anos do álbum “Legião Urbana”, disco de estreia da banda de rock.

Os ingressos para os shows nas cidades de Sorocaba, São Paulo e Brasília já estão à venda. Ingressos para Fortaleza e demais cidades da turnê estarão disponíveis em breve.

Turnê “As V Estações”

Com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

Quando: 25 de novembro

Onde: estacionamento do Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Clique aqui para mais informações

