Tiago Iorc fará show em Fortaleza em julho pela turnê Daramô

O cantor Tiago Iorc anunciou, por meio de suas redes sociais, as datas e as cidades contempladas pela nova turnê “Daramô”, em referência ao disco mais recente do artista. Fortaleza está na lista dos shows e a apresentação está prevista para 15 de julho, mas o local não havia sido informado até a publicação desta matéria.

Os valores dos ingressos também não foram divulgados até então, mas haverá pré-venda. Para participar, é necessário fornecer nome completo e e-mail em um formulário disponibilizado no site de Tiago Iorc. A pré-venda acontecerá na próxima terça-feira, 7, às 10 horas, e os ingressos são limitados.

Sobre o assunto 50 Anos do Clube da Esquina: livro especial é lançado em Fortaleza

Gratuito: shopping de Messejana promove festival de covers

RBD: show ‘Live in Rio’ será exibido em cinema de Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Fortaleza, serão realizados shows em 21 cidades brasileiras. A turnê começará em Passo Fundo (RS) em 19 de maio. No Nordeste, todas as apresentações serão em julho, começando no dia 7 por Aracaju (SE) e seguindo por Salvador (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Maceió (AL).

A turnê é baseada no sexto álbum de estúdio de Tiago Iorc, lançado em novembro de 2022 e também intitulado “Daramô”. O disco reúne dez faixas. O cantor pretende cantar as canções do trabalho e também músicas antigas de sua carreira. Ele pediu ajuda dos fãs nas redes sociais para saber quais músicas deveriam fazer parte do giro, que será encerrado em 28 de julho em Belo Horizonte (MG).

Tiago Iorc em Fortaleza

Quando: 15 de julho

Onde: local ainda não divulgado

Pré-venda: a partir de terça-feira, 7, às 10 horas, no site oficial de Tiago Iorc

Datas da turnê

19 de maio – Passo Fundo (RS)

20 de maio – Porto Alegre (RS)

26 de maio – Ribeirão Preto (SP)

27 de maio – São Paulo (SP)

02 de junho – Curitiba (PR)

03 de junho – Florianópolis (SC)

10 de junho – Belém (PA)

11 de junho – Campinas (SP)

16 de junho – Brasília (DF)

17 de junho – Goiânia (GO)

23 de junho – Vitória (ES)

24 de junho – Rio de Janeiro (RJ)

30 de junho – São José dos Campos (SP)

01 de julho – São José do Rio Preto (SP)

07 de julho – Aracaju (SE)

08 de julho – Salvador (BA)

14 de julho – Natal (RN)

15 de julho – Fortaleza (CE)

20 de julho – João Pessoa (PB)

21 de julho – Recife (PE)

22 de julho – Maceió (AL)

28 de julho – Belo Horizonte (MG)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags