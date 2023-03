Alcione em Fortaleza: cantora anuncia show de 50 anos de carreira

Uma bem-sucedida carreira musical que já dura cinco décadas será comemorada em Fortaleza. Aos 75 anos, a cantora Alcione vem à Capital celebrar 50 anos de trajetória artística no próximo dia 30 de abril. A apresentação será realizada no estacionamento do shopping Salinas, ao lado do Centro de Eventos do Ceará. A informação foi confirmada com exclusividade pelo O POVO.

Com mais de 40 discos lançados, a intérprete acumula prêmios, incluindo o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba. Durante a pandemia, a cantora lançou um álbum de canções inéditas “Tijolo por Tijolo” baseado na construção do seu legado na música.

Em dezembro, a "Marrom", como é chamada carinhosamente, se apresentou na programação do Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema. Já em janeiro, ela subiu ao palco do Festival de Verão de Salvador ao lado da cantora Luísa Sonza.

A turnê celebrativa passará pelas principais capitais brasileiras. Em Fortaleza, os ingressos custarão a partir de R$ 80,00 (meia front-stage) até R$ 1.200 (mesa premium para quarto pessoas). Os ingressos estarão disponíveis para vendas a partir de terça-feira (14/3) no site www.achetickets.com.br

