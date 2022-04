Grupo infantil Bolofofos se apresenta em Fortaleza neste domingo, 10

O grupo musical infantil Bolofofos fará show no Teatro RioMar Fortaleza neste domingo, 10, a partir das 17 horas. Os Bolofofos contam com sucessos como o “Funk do Pão de Queijo”, que já soma mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube. A classificação indicativa do espetáculo é livre e a duração média é de uma hora.

A apresentação é gratuita para crianças de até um ano e 11 meses e há disponibilidade de meia-entrada para idosos e estudantes, por exemplo. Os ingressos para o show estão sendo vendidos no site Uhuu e na bilheteria do teatro, com preços que variam entre R$40 e R$120, dependendo do setor escolhido na plateia.



Um dos compromissos manifestados pela equipe do grupo é realizar um show ausente de barreiras geográficas ou etárias, fazendo isso a partir da diversidade na formação da banda. Ao longo da apresentação, estão presentes músicos de várias nacionalidades, como uma dupla de cantores italianos, um trompetista colombiano e um sanfoneiro russo que toca forró brasileiro no metrô de Moscou. Ele aparece na música "Gigantosa Lasanha".



Formado pelos personagens Rick, Sophie, Bunny, Pow e Pipi, o projeto foi criado em 2014 pelo brasileiro Eduardo San Marino e ganhou fama desde então. O objetivo tem sido conquistar fãs de todas as idades, levando diversão para toda a família com ritmos da cultura pop e músicas bem-humoradas.



Além de Eduardo, seus filhos também fazem parte da produção do show. “Somos como uma família circense, onde todos treinam e evoluem para produzirmos um espetáculo que leve alegria para o maior público possível”, afirma.

Show Bolofofos

Quando: domingo, 10 de abril, às 17 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Shopping RioMar – rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 40

Ingressos: site uhuu.com e na bilheteria do teatro

Mais informações: 99924-9799



