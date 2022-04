Coldplay anuncia três shows no Brasil em outubro, depois do Rock in Rio

Coldplay anunciou shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em outubro deste ano; a banda retorna um mês depois do Rock In Rio

Essa notícia é para os fãs de Coldplay que não conseguiram comprar os ingressos para o Rock In Rio depois que as entradas esgotaram em poucos minutos. A banda anunciou que voltará ao Brasil em outubro deste ano para mais três shows.

As apresentações estão marcadas para 11 de outubro, no Rio de Janeiro, além de 15 e 16 do mesmo mês, em São Paulo. As informações foram divulgadas nas redes sociais do grupo nesta quinta-feira, 7 de abril.

Segundo a publicação, as vendas iniciam na próxima semana. Ainda não há detalhes sobre a data exata em que a compra estará disponível no site oficial do Coldplay.

Os valores variam entre R$210, a meia-entrada para a cadeira superior, e R$980, a inteira, para a pista premium. Os preços entre São Paulo e Rio de Janeiro também mudam.

No Brasil, quem abrirá o show da banda será H.E.R, cantora estadunidense que se tornou uma das revelações do R&B nos últimos anos.

A banda está em turnê mundial com seu mais recente álbum “Music of the Spheres”. O disco de 12 faixas tem singles como “Higher Power”, “My Universe” e “Humankind”.

Datas do Coldplay no Brasil

10/09 - Rock in Rio

11/10 - Rio de Janeiro

15/10 - São Paulo

16/10 - São Paulo

Mais informações: no site oficial do Coldplay



