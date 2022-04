Novela Pantanal: conheça Matí, onça que 'atua' na telenovela

Onça-pintada vem dando o que falar nas cenas em que Maria Marruá se transforma no bicho. Matí tem três anos de idade e vive no Instituto NEX, responsável por preservar a espécie; saiba mais sobre

A nova novela das nove da TV Globo, Pantanal, vem dando o que falar pela sua trama e belas imagens do bioma natural. Dentre as estrelas da telenovela, estão a onça-pintada Matí, que 'atuou' nas cenas das transformações de Maria Marruá, interpretada por Juliana Paes, na última semana.

Ela tem três anos e vive no Instituto NEX, responsável por onças-pintadas há 21 anos. A organização resgata, reabilita, reintroduz, monitora e abriga os bichos, além de lutar contra a extinção da espécie. Matí perdeu sua liberdade quando foi encontrada ainda filhote. Como ela perdeu a mãe, foi cuidada por humanos e acabou, infelizmente, perdendo seu instinto selvagem e sendo uma fácil presa para humanos.

"Matí é só mais uma das tantas onças que teve sua liberdade ceifada pela maldade do homem", explicou Daniela Gianni, coordenadora de Projetos e Atividades do NEX, ao gshow. Dani explica que o convite da emissora para a novela foi uma oportunidade de transformar algo triste em positivo para a espécie. "Foi pela docilidade da Matí e seu temperamento mais calmo que a escolhemos para representar a força da natureza na novela".

A onça-pintada chegou ao instituto humanizada, mas é um animal silvestre - e como todos os animais silvestres, não pode e nem deve ser um pet. Para as graveções nas fazendas com os animais, a emissora solicitou uma licença para o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL), além das secretarias estaduais do Meio Ambiente de Goiás e do Pará.

Durante toda a gravação, os bichos foram mantidos em ambiente calmo e livre de estresse, além de fornecimento consatnte de alimento e água em momentos de espera ou descanso.

