Com single inédito, Viper toca em Fortaleza neste sábado, 9

Banda de heavy metal foi uma das pioneiras do estilo no Brasil e se apresenta em Fortaleza neste sábado no Complexo do Armazém

A banda brasileira de heavy metal Viper retorna a Fortaleza - depois de 10 anos - neste sábado, 9, para tocar na primeira edição do festival Visions of Rock. Ao canal Detector de Metal, os membros Felipe Machado e Guilherme Martin confirmaram que a banda tocará o single “Under The Sun”, inédito em 15 anos, pela primeira vez no show deste sábado no Complexo do Armazém. Além do Viper, outras grandes bandas do heavy metal brasileiro como Vulcano e The Mist complementam a noite, além da local Steel Fox. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Clube do Ingresso, na loja Planet CDs e presencialmente na hora do show.

A última apresentação do Viper na capital cearense ocorreu na praia na Praia do Futuro em 2012, ocasião em que um de seus fundadores, o vocalista Andre Matos (1971-2019), havia retornado à banda para alguns shows comemorativos. Conhecido por também ter fundado outras grandes bandas de renome internacional como Angra e Shaman, Andre fundou o Viper ainda nos anos 1980 junto com os irmãos Pit e Yves Passarell, Felipe Machado e Cássio Audi. Esta formação gravou o primeiro álbum "Soldiers of Sunrise" (1987) a convite do selo Rock Brigade. Mesmo com uma produção não tão refinada, o disco é considerado um grande clássico do heavy metal brasileiro e um verdadeiro acerto para uma banda formada por cinco adolescentes na época.

A evolução e a grande fase vem em 1989 quando lançam o "Theatre of Fate", álbum que traz Sergio Facci na bateria e Junior Andrade nos teclados. O álbum foi um sucesso e fez com que a banda assinasse um contrato internacional para lançar o disco no Japão e na Europa em 1991 e 1992, respectivamente.

Segundo a banda, o show de Fortaleza reunirá músicas dessa fase do Viper e algumas novidades. “Sabemos que o público gosta de ouvir músicas antigas. Então, preparamos um setlist especial que reunirá os grandes clássicos e as músicas do novo trabalho, além é claro, de apresentar o Kiko Shred, nosso novo guitarrista”, comenta o guitarrista Felipe Machado. O novo disco de inéditas do Viper se chamará "Timeless" e tem previsão de lançamento para julho de 2022. O novo single, intitulado de “Under the Sun”, estará disponível no streaming já a partir desta sexta-feira, dia 8.

A programação do festival Visions of Rock começa às 19 horas com a abertura dos portões. Steel Fox sobe ao palco às 20 horas, seguida do Vulcano às 21 horas, Viper às 22h40min e, finalizando a noite, os mineiros do The Mist às 00h20min. Ingressos custam a partir de R$100.

Festival Visions of Rock

Programação:

20 horas - Steel Fox

21 horas - Vulcano

22h40min - Viper

00h20min - The Mist

Quando: sábado, 9, às 20 horas

Onde: Av. Antônio Justa, 444 - Centro

Classificação etária: 18 anos

Quanto: de R$100 a R$140. À venda pelo site Clube do Ingresso, loja Planet CDs e no show

