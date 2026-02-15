O Agente Secreto ganha prêmio de Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

O Agente Secreto ganha prêmio de Melhor Filme Internacional no Spirit AwardsFilme brasileiro estrelado por Wagner Moura ganhou no prêmio mais importante para o cinema independente dos EUA
O baiano é premiado — de novo! O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque internacional com a vitória do filme O Agente Secreto como Melhor Filme Internacional no prêmio Independent Spirit Awards, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Dirigido pelo cineasta baiano Kleber Mendonça Filho, o longa foi anunciado como vencedor na 41ª edição da premiação, dedicada ao cinema independente. O diretor subiu ao palco para receber a estatueta, celebrando mais um reconhecimento internacional para a produção brasileira.
Na categoria, o filme concorria com títulos como All That’s Left of You e Sirât — este último também apontado como um dos competidores na corrida pelo Oscar 2026. A vitória reforça o protagonismo do cinema nacional no circuito internacional e marca mais um capítulo na trajetória de sucesso do diretor.
Em breve, o Oscar
O cinema brasileiro chega forte à próxima edição do Oscar. O Agente Secreto recebeu quatro indicações e igualou a marca histórica de um longa nacional na premiação, feito alcançado anteriormente por Cidade de Deus.
Protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa ambientado no Recife concorre nas categorias de Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco — novidade entre os prêmios deste ano — e Melhor Filme Internacional. Em 2025, essa última estatueta ficou com o também brasileiro Ainda Estou Aqui, reforçando o bom momento do país na disputa.
A presença brasileira não se limita ao longa de Mendonça Filho. O diretor de fotografia Adolpho Veloso também aparece entre os indicados, concorrendo a Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem.
No panorama geral da premiação, Pecadores lidera a corrida com 16 indicações, estabelecendo um novo recorde. Em seguida, Uma Batalha Após a Outra soma 13 nomeações e desponta como um dos favoritos ao prêmio principal da noite.
