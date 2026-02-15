O Agente Secreto ganha prêmio de Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

O Agente Secreto, representante do Brasil nas premiações internacionais de cinema, tem indicações ao Oscar 2026 / Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

O baiano é premiado — de novo! O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque internacional com a vitória do filme O Agente Secreto como Melhor Filme Internacional no prêmio Independent Spirit Awards, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Dirigido pelo cineasta baiano Kleber Mendonça Filho, o longa foi anunciado como vencedor na 41ª edição da premiação, dedicada ao cinema independente. O diretor subiu ao palco para receber a estatueta, celebrando mais um reconhecimento internacional para a produção brasileira.

Na categoria, o filme concorria com títulos como All That’s Left of You e Sirât — este último também apontado como um dos competidores na corrida pelo Oscar 2026. A vitória reforça o protagonismo do cinema nacional no circuito internacional e marca mais um capítulo na trajetória de sucesso do diretor.