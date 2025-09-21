Li Martins após morte de JP Mantovani: 'Precisamos agora de paz'

JP Mantovani e Li Martins estavam juntos há dez anos / Crédito: Reprodução/Instagram @limartinsoficial

Após a notícia da morte do apresentador e modelo JP Mantovani, a esposa e ex-Rouge, Li Martins, publicou em suas redes sociais pedindo um “momento de paz”. JP estava pilotando uma moto quando colidiu com um caminhão de limpeza que realizava serviços na Marginal Pinheiros, em São Paulo, na madrugada deste domingo, 21.