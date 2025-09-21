Li Martins após morte de JP Mantovani: 'Precisamos agora de paz'

"Precisamos agora de paz", diz Li Martins após morte de JP MantovaniJP e Li Martins se conheceram em 2015, no reality show "A Fazenda". Juntos há dez anos, o casal teve uma filha e participou do reality "Power Couple Brasil", em 2021
Após a notícia da morte do apresentador e modelo JP Mantovani, a esposa e ex-Rouge, Li Martins, publicou em suas redes sociais pedindo um “momento de paz”.
JP estava pilotando uma moto quando colidiu com um caminhão de limpeza que realizava serviços na Marginal Pinheiros, em São Paulo, na madrugada deste domingo, 21.
LEIA TAMBÉM | Apresentador JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP - SP).
JP e Li Martins se conheceram em 2015, no reality show “A Fazenda”. Juntos há dez anos, o casal teve uma filha e participou do reality “Power Couple Brasil”, em 2021.
"Precisamos agora de paz", diz Li Martins
Nas redes sociais, Li publicou uma foto com JP e a filha. Na legenda, a atriz e cantora escreveu: “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”.
Ela continua: “É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!”, finaliza a postagem.