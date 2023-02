BBB 23: Aline Wirley, do Rouge, é a sister mais ouvida no Spotify

Aline Wirley, Marvilla e MC Guimê, participantes do Camarote do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), cresceram no streaming de músicas Spotify

A casa do Big Brother Brasil de 2023 está repleta de artistas. Aline Wirley, Marvilla e MC Guimê preenchem a cota de cantores e têm conquistado diversos ouvintes fora da casa. No Spotify, a busca pelos perfis e o número de ouvintes dos músicos participantes do BBB 23 aumentou consideravelmente.

Segundo dados divulgados pelo Spotify, os streams nas músicas do Rouge, grupo de Aline, cresceu em 720%.

Dentre as canções mais ouvidas do grupo feminino que alcançou o sucesso no anos 2000, “Ragatanga (Asereje)”, “Um Anjo Veio me Falar (Angel in my Heart)” e “Brilha La Luna”, em ordem, foram as faixas mais ouvidas no Brasil entre os dias 1º e 25 de janeiro.

Usuários de 30 a 34 anos são os principais ouvintes de Aline Wirley. A sister está presente, principalmente, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza.

Já a carioca Marvvila, emplacou os hits “Pagodeira - Ao Vivo” e “Vendaval”, alcançando os ouvintes de 25 a 29 anos, localizados em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba.

Tendo alcançado mais de 100 milhões de visualizações no Youtube com “País do Futebol”, MC Guimê também é hit no Spotify. Com a música de Copa de 2014 e “Plaque de 100”, o rapper paulistano é sucesso entre os jovens de 18 a 24 anos de idade, conquistando as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.



