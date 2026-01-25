Karla Sofía Gascón diz que adora o Brasil e pede o fim do ódio na internet

A publicação de Sofía foi feita após o diretor espanhol Oliver Laxe, de "Sirt", afirmar em uma entrevista que se os brasileiros colocarem um sapato para disputar o Oscar, todos votarão nele / Crédito: DIVULGAÇÃO/PARIS FILMES

A atriz Karla Sofía Gascón usou suas redes sociais para dizer que adora o Brasil e que está cansada de ser lembrada pelo cancelamento que sofreu por parte dos brasileiros no ano passado, enquanto disputava o Oscar de melhor atriz pelo filme "Emília Perez" contra a brasileira Fernanda Torres, que atuou no filme “Ainda estou aqui.” A publicação de Sofía foi feita após o diretor espanhol Oliver Laxe, de "Sirt", afirmar em uma entrevista que se os brasileiros colocarem um sapato para disputar o Oscar, todos votarão nele.