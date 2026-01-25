Karla Sofía Gascón diz que adora o Brasil e pede o fim do ódio na internet

Karla Sofía Gascón diz que adora o Brasil e pede o fim do ódio na internetAtriz usou Havaianas verde e amarela para se manifestar nas redes sociais, após fala de diretor espanhol Oliver Laxe
A atriz Karla Sofía Gascón usou suas redes sociais para dizer que adora o Brasil e que está cansada de ser lembrada pelo cancelamento que sofreu por parte dos brasileiros no ano passado, enquanto disputava o Oscar de melhor atriz pelo filme "Emília Perez" contra a brasileira Fernanda Torres, que atuou no filme “Ainda estou aqui.”
A publicação de Sofía foi feita após o diretor espanhol Oliver Laxe, de "Sirt", afirmar em uma entrevista que se os brasileiros colocarem um sapato para disputar o Oscar, todos votarão nele.
Após a postagem, os brasileiros começaram a comparar o caso de Laxe com o cancelamento de Gascón em 2025. À época, ela afirmou estar sendo prejudicada pela equipe de Fernanda Torres. A partir dessa declaração, os brasileiros começaram a revisitar falas racistas e xenofóbicas da mexicana.
Sobre a imagem de um par de Havaianas verde e amarela, Sofía disse que adora o Brasil. "Adoro Havaianas. Não me comparem. Nenhum sapato é mais confortável. Sempre defendi o povo mexicano. Adoro o Brasil, adoro as pessoas morenas," disse ela.
Ainda na postagem, ela pediu para as pessoas pararem de lembrar seu cancelamento. Segundo ela, isso serve apenas para as pessoas ganharem mais visualizações na internet. "Parem de me usar para justificar seus atos obscuros, para ganhar visualização. Parem de colocar palavras na minha boca que são mentiras e me envolver em polêmicas involuntariamente. [...] Tenham senso e pensem por si. Já estou farta desse mundo de ditadores e ódio que vivemos."