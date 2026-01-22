Percy Jackson: 2ª temporada traduz com êxito obra de Rick Riordan

Segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" chega ao streaming da Disney+ / Crédito: Disney+/Divulgação

Quase dois anos depois, Percy Jackson (Walker Scobell) retorna ao acampamento Meio-Sangue. Dessa vez, acompanhado do ciclope Tyson (Daniel Diemer) e da melhor amiga, Annabeth Chase (Leah Jeffries), o adolescente de treze anos está ansioso para mais uma versão de aventuras. O cenário é diferente do esperado, no entanto. Ao invés de encontrar os campistas realizando as atividades de sempre, como a caça à bandeira ou a limpeza dos chalés, o trio se depara com ataques à colina Meio-Sangue. O diretor de atividades do acampamento não é mais Quíron, e a árvore Thalia, que protege o local, está doente. Assim começa a segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos", da Disney+.

Baseada em “Mar de Monstros”, segundo livro da saga “Percy Jackson e os Olimpianos”, de Rick Riordan, a segunda temporada da série homônima consegue um êxito maior do que sua antecessora usando praticamente o mesmo orçamento. Diferente da primeira temporada, os episódios inspirados em “A Odisseia” conseguem traduzir melhor a essência de Riordan. Embora o início seja um tanto distinto da obra original, trazendo Tyson como um filho adotado de Sally Jackson (interpretada por Virgínia Kull), a mãe de Percy, em vez de um menino em situação de rua, o roteiro transmite de modo hábil a essência presente nas páginas escritas por Riordan. A continuação imerge a audiência de fato na magia do mundo dos semideuses. Percy Jackson: 2ª temporada inova com roteiro O foco são momentos de interação entre os personagens que são capazes de transparecer a intensidade da relação de cada um deles. Desde o grupo de semideuses, formado por Annabeth Chase, Grover (Aryan Simhadri), Luke Castellan (Charlie Bushnell) e Thalia Grace (Tamara Smart). O destaque sem dúvida vai para a cena em que Percy fala que "queimaria o Olimpo por Annabeth", já dando indícios do tão amado shipp "Percabeth".

O elenco é um importante elemento que contribui para a melhora da série. Os atores principais mantêm sua química assim como na primeira temporada, apresentando personagens ligeiramente mais maduros em seu segundo ano de acampamento. Os coadjuvantes Daniel Diemer e Dior Goodjohn, intérpretes de Tyson e Clarisse La Rue, respectivamente, têm uma performance notável. O primeiro apresenta o jovem ciclope de modo acurado com o dos livros, transmitindo todo o carisma do irmão mais velho de Percy. Já a segunda é hábil em traduzir a raiva, a pedância e o amor presente na filha de Áries. Leia mais | Oscar 2026: ‘O Agente Secreto’ atualiza legado de ‘Cidade de Deus’