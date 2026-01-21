Exposição revela olhares dos jovens sobre o Maciço de Baturité

Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti / Crédito: Perola Castro/ Divulgação

A produção audiovisual criada por jovens do Maciço de Baturité ganhou espaço expositivo no município de Pacoti. Em cartaz até fevereiro, no Ecomuseu de Pacoti, a mostra “Polinizar os sentidos” apresenta ao público um conjunto de vídeos, fotografias e experimentações sonoras desenvolvidas por estudantes da rede pública a partir de uma imersão no território onde vivem.



A exposição é resultado do projeto “Cinema no Brejo: Sons e imagens entre a casa, a escola e o museu”, que, ao longo de 2025, promoveu oficinas gratuitas de audiovisual com alunos da EMEIF Fernando Moreira Sales, no distrito de Santana.

A iniciativa propôs o cinema como ferramenta de escuta, observação e criação, estimulando os estudantes a registrar relações cotidianas com a natureza, a memória e os saberes locais.

Cinema no Brejo atua com formação audiovisual em comunidades rurais do Maciço de Baturité

A proposta do Cinema no Brejo é aproximar jovens das linguagens do cinema ao mesmo tempo em que fortalece vínculos com histórias, práticas culturais e modos de vida do próprio território, valorizando o olhar de quem vive a região.



Nesta edição, o percurso formativo teve duração de três meses e contou com encontros semanais que integraram conteúdos técnicos do audiovisual a áreas como educação, história, meio ambiente, cultura e agroecologia. Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti Crédito: Perola Castro/ Divulgação Ao final do processo, os próprios estudantes participaram da concepção da exposição, organizando os materiais produzidos durante as oficinas.

