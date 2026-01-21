Exposição revela olhares dos jovens sobre o Maciço de Baturité

Exposição revela olhares dos jovens sobre o Maciço de BaturitéExposição "Polinizar os sentidos" reúne vídeos, fotos e sons produzidos por estudantes está em cartaz no Ecomuseu de Pacoti
A produção audiovisual criada por jovens do Maciço de Baturité ganhou espaço expositivo no município de Pacoti.
Em cartaz até fevereiro, no Ecomuseu de Pacoti, a mostra “Polinizar os sentidos” apresenta ao público um conjunto de vídeos, fotografias e experimentações sonoras desenvolvidas por estudantes da rede pública a partir de uma imersão no território onde vivem.
A exposição é resultado do projeto “Cinema no Brejo: Sons e imagens entre a casa, a escola e o museu”, que, ao longo de 2025, promoveu oficinas gratuitas de audiovisual com alunos da EMEIF Fernando Moreira Sales, no distrito de Santana.
A iniciativa propôs o cinema como ferramenta de escuta, observação e criação, estimulando os estudantes a registrar relações cotidianas com a natureza, a memória e os saberes locais.
Cinema no Brejo atua com formação audiovisual em comunidades rurais do Maciço de Baturité
A proposta do Cinema no Brejo é aproximar jovens das linguagens do cinema ao mesmo tempo em que fortalece vínculos com histórias, práticas culturais e modos de vida do próprio território, valorizando o olhar de quem vive a região.
Nesta edição, o percurso formativo teve duração de três meses e contou com encontros semanais que integraram conteúdos técnicos do audiovisual a áreas como educação, história, meio ambiente, cultura e agroecologia.
Ao final do processo, os próprios estudantes participaram da concepção da exposição, organizando os materiais produzidos durante as oficinas.
O resultado é um conjunto de obras que dialogam entre si e refletem sobre a convivência com a terra, os animais, os modos de cultivo e as narrativas compartilhadas pelas comunidades do entorno.
Sons, imagens e registros visuais se articulam como fragmentos de um processo coletivo, marcado pela troca de experiências e pela experimentação sensível.
Gratuita e aberta ao público, a exposição “Polinizar os sentidos” convida moradores e visitantes a conhecerem o olhar desses estudantes sobre o território, reafirmando o museu como espaço de encontro entre educação, cultura e natureza.
Exposição “Polinizar os sentidos” do Cinema do Brejo
- Quando: em cartaz até fevereiro
- Onde: Ecomuseu de Pacoti (rua Cel. Luz, 787 - Pacoti)
- Mais informações: Instagram @cinemanobrejo
- Gratuito