Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exposição revela olhares dos jovens sobre o Maciço de Baturité

Exposição revela olhares dos jovens sobre o Maciço de Baturité

Exposição "Polinizar os sentidos" reúne vídeos, fotos e sons produzidos por estudantes está em cartaz no Ecomuseu de Pacoti
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A produção audiovisual criada por jovens do Maciço de Baturité ganhou espaço expositivo no município de Pacoti.

Em cartaz até fevereiro, no Ecomuseu de Pacoti, a mostra “Polinizar os sentidos” apresenta ao público um conjunto de vídeos, fotografias e experimentações sonoras desenvolvidas por estudantes da rede pública a partir de uma imersão no território onde vivem.

Leia Também | Troféu HQMix abre inscrições para nova edição; saiba mais

A exposição é resultado do projeto “Cinema no Brejo: Sons e imagens entre a casa, a escola e o museu”, que, ao longo de 2025, promoveu oficinas gratuitas de audiovisual com alunos da EMEIF Fernando Moreira Sales, no distrito de Santana.

A iniciativa propôs o cinema como ferramenta de escuta, observação e criação, estimulando os estudantes a registrar relações cotidianas com a natureza, a memória e os saberes locais.

Cinema no Brejo atua com formação audiovisual em comunidades rurais do Maciço de Baturité

A proposta do Cinema no Brejo é aproximar jovens das linguagens do cinema ao mesmo tempo em que fortalece vínculos com histórias, práticas culturais e modos de vida do próprio território, valorizando o olhar de quem vive a região.

Nesta edição, o percurso formativo teve duração de três meses e contou com encontros semanais que integraram conteúdos técnicos do audiovisual a áreas como educação, história, meio ambiente, cultura e agroecologia.

Ao final do processo, os próprios estudantes participaram da concepção da exposição, organizando os materiais produzidos durante as oficinas.

O resultado é um conjunto de obras que dialogam entre si e refletem sobre a convivência com a terra, os animais, os modos de cultivo e as narrativas compartilhadas pelas comunidades do entorno.

Sons, imagens e registros visuais se articulam como fragmentos de um processo coletivo, marcado pela troca de experiências e pela experimentação sensível.

Gratuita e aberta ao público, a exposição “Polinizar os sentidos” convida moradores e visitantes a conhecerem o olhar desses estudantes sobre o território, reafirmando o museu como espaço de encontro entre educação, cultura e natureza.

Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti
Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti Crédito: Perola Castro/ Divulgação
Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti
Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti Crédito: Perola Castro/ Divulgação
Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti
Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti Crédito: Perola Castro/ Divulgação
Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti
Cinema no Brejo leva criação audiovisual ao Ecomuseu de Pacoti Crédito: Perola Castro/ Divulgação

Leia mais

Exposição “Polinizar os sentidos” do Cinema do Brejo

  • Quando: em cartaz até fevereiro
  • Onde: Ecomuseu de Pacoti (rua Cel. Luz, 787 - Pacoti)
  • Mais informações: Instagram @cinemanobrejo
  • Gratuito

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar