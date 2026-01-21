Troféu HQMix abre inscrições para nova edição; saiba mais

Chegando à 38ª edição, o Troféu HQMIX está com inscrições abertas a partir desta quinta-feira, 22 / Crédito: Troféu HQ Mix/Divulgação

Premiação que confere destaque à produção nacional de HQs desde 1989, o Troféu HQ Mix chega à 38ª edição este ano e está com inscrições abertas para os interessados em participar da condecoração considerada o “Oscar” dos quadrinhos brasileiros. Autores, editores e produtores da área podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 22, no site oficial do evento (hqmix.com.br). As inscrições encerram-se no dia 22 de março.

38º Troféu HQMIX: Critérios de inscrição As obras publicadas entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025 estão elegíveis para concorrer à nova edição do prêmio. Depois do envio da inscrição, cada publicação será analisada de modo técnico preliminar para conferir se atende aos critérios do regulamento e se está adequada à categoria inscrita. Caso haja alguma divergência, o responsável pela inscrição será comunicado.


