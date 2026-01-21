Troféu HQMix abre inscrições para nova edição; saiba mais

Troféu HQMix abre inscrições para nova edição; saiba maisConsiderado o "Oscar" dos quadrinhos nacionais, Troféu HQMIX abre inscrições para histórias produzidas no Brasil durante o ano de 2025
Premiação que confere destaque à produção nacional de HQs desde 1989, o Troféu HQ Mix chega à 38ª edição este ano e está com inscrições abertas para os interessados em participar da condecoração considerada o “Oscar” dos quadrinhos brasileiros.
Autores, editores e produtores da área podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 22, no site oficial do evento (hqmix.com.br). As inscrições encerram-se no dia 22 de março.
38º Troféu HQMIX: Critérios de inscrição
As obras publicadas entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025 estão elegíveis para concorrer à nova edição do prêmio.
Depois do envio da inscrição, cada publicação será analisada de modo técnico preliminar para conferir se atende aos critérios do regulamento e se está adequada à categoria inscrita. Caso haja alguma divergência, o responsável pela inscrição será comunicado.
Os quadrinhos aprovados seguem para a avaliação de um júri especialista, composto por profissionais da área de HQs. O quadro de júris selecionará cerca de dez indicados por categoria durante quatro meses de análise.
Por fim, ocorre uma votação abrangendo mais de dois mil profissionais do setor em todo o Brasil.
Inscrições 38º Troféu HQMIX
- Quando: de 22 de janeiro a 22 de março de 2026
- Inscrições: no site da premiação hqmix.com.br
- Mais informações: hqmix.com.br
- Gratuito