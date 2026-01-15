Criolo e Amaro Freitas comentam a parceria que gerou o novo álbum

O rapper Criolo, o pianista Amaro Freitas e e cantor Dino d"Santiago lançam disco conjunto / Crédito: Helder Fruteira /Divulgação

Canoa, remo e rio. É assim que Criolo descreve o encontro musical entre ele, Amaro Freitas e Dino d’Santiago, que toma forma de disco e ganhou as plataformas nesta quinta-feira, 15. A parceria não é novidade desde “Esperança” (2024), single indicado ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa. Quando Criolo ouviu a voz de Dino na música, a imagem de Amaro se materializou na sua mente. Leia Também | Amaro Freitas mergulha em águas da Amazônia

Feito canoa, ele apontou o caminho: “Sem o Amaro aqui vai ficar desequilibrado. A gente precisa da alma do Amaro, da mente dele e da voz inconfundível de um pianista inconfundível”, pensou o artista paulistano. Ele e o cantor português de ascendência cabo-verdiana tinham a canoa e o remo. Lhe faltavam o rio: Amaro Freitas.

Criolo se serve do recurso poético para tentar traduzir o indizível em palavras. Tamanha conexão entre os três, “Esperança” não era suficiente. Nas festividades da premiação do Grammy, em 2024, eles entraram em um acordo: "A gente tem que se encontrar mais”. “Algum negócio pegou ali, sabe? ‘A gente quer fazer. Vamos fazer um disco que a gente se faz bem. A gente não pode deixar passar’”, conta Criolo sobre a troca. Leia Também | Criolo revela projetos e relação com Fortaleza “É muito raro você encontrar pessoas irmãs, pessoas que se entendem no olhar” e, partindo do pressuposto de que “tem coisas na vida que a gente não pode deixar passar”, esse encontro musical era uma delas. Entre Rio de Janeiro, Recife e Lisboa, em meio a agendas ocupadas e imposições geográficas, eles fizeram “Criolo, Amaro e Dino” acontecer.

Uns cinco encontros, nem todos com o trio completo, foram suficientes. A fluidez marcou as trocas entre os artistas que, naturalmente, conversam fazendo música. Se Criolo usa a metáfora da canoa, do barco e do rio para definir, Amaro recorre à música - deusa no comando do encontro entre eles. Na ordem dos nomes dispostos no título, são poesia, melodia e harmonia. Letra ou melodia, quem quer que aparecesse primeiro, disparava na mente do outro a criação do elemento em falta. Criolo, Amaro e Dino: Uma encruza de três Em 12 faixas, as identidades musicais e vivências de cada um se fundem em uma só. Por isso mesmo, o trabalho leva o nome dos três. Com os vocais de Criolo e Dino e o piano do pernambucano Amaro Freitas, o disco também traz as participações do grupo de cantadeiras urbanas Clarianas e do mestre da cultura de Pernambuco Maciel Salú em “Menina do Coco de Carité”, a terceira música. De “Você Não Me Quis”, segunda faixa, até a “Menina do Coco de Carité”, Criolo, Dino e Amaro fazem uma travessia de São Paulo ao Nordeste, e do Nordeste a Cabo-Verde, onde estão as raízes de Dino d’Santiago. “Quando você canta ‘Você Não Me Quis’, você tem o funk ali e aí você tem o rap e a gente faz um caminho livre até chegar nas casas de caboclo pela rabeca de Mestre Maciel. As notas de pífano, a produção de Beto Xambá, todas as casas de caboclo extremamente respeitadas, amadas. A gente faz todo esse caminho e vai até chegar lá”, aponta Criolo.

Paulistano filho de cearenses, ele nasceu e cresceu no Grajaú e carrega o Nordeste em tudo o que faz. Juntou-se a um pernambucano que, tão orgulhoso de suas raízes, faz jazz virar frevo e maracatu e um descendente cabo-verdiano que tirou forças de “Nó na Orelha” (2011), segundo álbum e o mais popular da carreira de Criolo, para fazer seu primeiro disco solo, “Eva” (2013) - agora com sua voz em primeiro plano. Três representações da diáspora africana, permitiram-se à liberdade criativa, experimentando diferentes sonoridades sem o compromisso de saber o que viria ser. "Só a nossa existência já diz muita coisa para além do que tá ali naquele texto lido ou não. A gente já traz as nossas vivências, as nossas trajetórias, toda a nossa luta de amor à música, tudo que a gente abriu mão para poder viver o que vive. Eu acho que isso tudo já é dizer muita coisa. Isso já tá no intertexto", diz Criolo.

Rapper Criolo, pianista Amaro Freitas e cantor Dino d"Santiago lançam disco conjunto de 12 faixas Crédito: Helder Fruteira/Divulgação “Se eu estava em busca dos meus ancestrais, se eu estava querendo me conectar com a minha história, por que não com um irmão que veio de tão longe? Um de São Paulo, eu de Pernambuco e outro oriundo da África, que é a primeira geração que nasceu em Lisboa, mas que sofreu muito e que sabe muito da sua história”, conta Amaro Freitas sobre o caminho entre “Sankofa” (2021) e “Y’Y” (2024), seus discos anteriores, até “Criolo, Amaro e Dino”. No primeiro, Amaro imprimiu no título sua procura pelas referências de sua ancestralidade. Assim como o símbolo dos povos africanos Akan toma forma de um pássaro com a cabeça voltada para trás, ele se inspirou em personagens da vida real como Baquaqua, que documentou sua história e registrou o Brasil escravocrata, para onde fora sequestrado, em uma biografia.