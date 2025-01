Sana 2025 parte 1: saiba tudo sobre o evento geek em Fortaleza

Mais uma edição do Sana, o maior evento geek do Norte e Nordeste, começa nesta sexta-feira, 24. Com expectativa de muita música, cosplays, interação com antigos e novos frequentadores do evento, a primeira parte do festival em 2025 promete agitar o público.

Sana também traz em sua programação debates e palestras com profissionais de diversos universos artísticos. Um dos destaques da edição é o show de Fabio Lione, vocalista de heavy metal cantando clássicos do Rhapsody of Fire e mais.