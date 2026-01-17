Cantor Luan Pereira é levado às pressas com arritmia cardíaca

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantor do sucesso "Dentro da Hilux", Luan Pereira apresentou também um quadro de pressão alta e taquicardia após show no litoral paulista
Após passar mal durante um show em São Sebastião, no litoral de São Paulo, o cantor sertanejo Luan Pereira foi levado às pressas por ambulâncias de emergência na madrugada deste sábado, 17 de janeiro.

Tulipa Ruiz volta a Fortaleza com show acústico; VEJA

Segundo informações divulgadas pelo próprio artista, ele apresentou um quadro de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia.

O momento do atendimento foi compartilhado nas redes sociais do cantor. Deitado em maca hospitalar, Luan contou com o apoio de uma equipe de socorristas. “Vai ficar tudo bem em nome de Jesus”, escreveu.

Famosos se manifestaram nos comentários da publicação lamentando o caso e desejando recuperação.

Foi o caso dos cantores Léo Foguete, Zé Vaqueiro, Rodolffo Matthaus e Felipe Araújo, da cantora Wanessa Camargo, do ator Eri Johnson e da apresentadora Patrícia Poeta, além de sua namorada Victória Miranda.

Quem é Luan Pereira

Natural de Suzano, da Grande São Paulo, Luan Pereira despontou no cenário do sertanejo, impulsionado por seus vídeos nas redes sociais.

Aos 22 anos, mescla elementos do funk e pop com uma voz grave, o que lhe rendeu um contrato com a gravadora Som Livre e premiações como o “Prêmio Multishow”.

Em 2023, o hit “Dentro da Hilux” (com participação de MC Daniel e MC Ryan SP) rendeu estreia em listas de sucesso da Billboard Brasil Hot 100 e do Spotify Brasil.

Anteriormente, precisou sair do elenco da “Dança dos Famosos”, quadro do programa “Domingão com Huck” da TV Globo, em 2025, devido a fortes dores causadas por pedras nos rins.

O POVO não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do Luan Pereira para atualizar seu estado atual de saúde. 

Veja publicação do cantor

