Batalha de rima: Recife sedia primeira Copa Nordeste de freestyle

Existente há dez anos, coletivo Boca no Trombone estreia Copa Nordeste de MC's / Crédito: Thiago Paixão/ Divulgação

De um sonho antigo, a Copa Nordeste de MC’s se torna realidade no próximo domingo, 18, em Recife. A fim de deixar a cena das batalhas de rima sem alternativa a não ser voltar os olhos para a região nordestina, o evento reúne 24 MC's dos nove estados – entre eles, o campeão nacional de 2025: Japa, da Bahia. Representando o Ceará, estão confirmados Tonhão e Martin, convidados para a competição, e Snart – campeão estadual de 2025, classificado pela seletiva da batalha Beira Hell, que aconteceu na terça-feira, 13, em Fortaleza.

Leia Também | Musicistas cearenses celebram Chiquinha Gonzaga em novo concerto



Copa Nordeste de MC’s busca desenvolver a cena nordestina A ideia nasceu inspirada na Liga Nordestina de MC’s, cuja edição única ocorreu em 2018 e ficou cravada na memória de Maria Helena, conhecida como Maria Dinda. Ela dedica suas horas entre a escola onde trabalha como professora infantil, a maternidade e a produção da Batalha do Trombone, que, em 2025, começou a protagonizar frequentemente vídeos nas páginas mais conhecidas dedicadas à cena de freestyle. Da mesma forma que faz a roda cultural acontecer no “barraco que tem rap” – como diz uma rima de Hogue, MC da casa –, no bairro Água Fria, na zona norte de Recife, ela tirou do papel a Copa Nordeste de MC’s a partir de uma edição com MC’s de três estados nordestinos além de Pernambuco.

O “ensaio” tímido da iniciativa chamou a atenção de outros artistas já ligados a Dinda. Quando “foras do eixo” de diferentes estados do Nordeste manifestaram o desejo de se fazer presente na próxima edição especial, que ocorreria no fim do ano passado, Dinda entendeu que ali estava sua chance de fazer um movimento ainda maior pela cena da região. A proporção foi aumentando aos poucos. Não aconteceria mais em dezembro, mas em janeiro, para combinar com o recesso do emprego CLT que, na maioria das vezes, é de onde tira a possibilidade de investir na sua paixão: o Hip-Hop. Quando se deu conta, Dinda já tinha sete estados contemplados. “Isso não é só uma ‘Batalha do Trombone - edição especial’, isso é uma Copa do Nordeste”, percebeu.

Com pequenos apoiadores, dinheiro do próprio bolso e rifas, foi então possível viabilizar o projeto no Centro Comunitário Compaz Eduardo Campos, espaço cedido pela Prefeitura de Recife. Primeira Copa Nordeste de MC's reúne os mais recentes campeões estaduais do Nordeste Crédito: Thiago Paixão/ Divulgação Correndo atrás de patrocínio e suporte do estado até os últimos dias para o início do campeonato, a organizadora da Batalha do Trombone segue “acreditando no sonho maior, por todos nós do Nordeste, dessa visibilidade que a gente tanto sonha e luta”.