Batalha de rima: Recife sedia primeira Copa Nordeste de freestyle

Batalha de rima: Recife sedia primeira Copa Nordeste de freestyleCom três MC’s representando o Ceará, primeira Copa Nordeste de freestyle fortalece a cena da região
De um sonho antigo, a Copa Nordeste de MC’s se torna realidade no próximo domingo, 18, em Recife. A fim de deixar a cena das batalhas de rima sem alternativa a não ser voltar os olhos para a região nordestina, o evento reúne 24 MC's dos nove estados – entre eles, o campeão nacional de 2025: Japa, da Bahia.
Representando o Ceará, estão confirmados Tonhão e Martin, convidados para a competição, e Snart – campeão estadual de 2025, classificado pela seletiva da batalha Beira Hell, que aconteceu na terça-feira, 13, em Fortaleza.
Copa Nordeste de MC’s busca desenvolver a cena nordestina
A ideia nasceu inspirada na Liga Nordestina de MC’s, cuja edição única ocorreu em 2018 e ficou cravada na memória de Maria Helena, conhecida como Maria Dinda.
Ela dedica suas horas entre a escola onde trabalha como professora infantil, a maternidade e a produção da Batalha do Trombone, que, em 2025, começou a protagonizar frequentemente vídeos nas páginas mais conhecidas dedicadas à cena de freestyle.
Da mesma forma que faz a roda cultural acontecer no “barraco que tem rap” – como diz uma rima de Hogue, MC da casa –, no bairro Água Fria, na zona norte de Recife, ela tirou do papel a Copa Nordeste de MC’s a partir de uma edição com MC’s de três estados nordestinos além de Pernambuco.
O “ensaio” tímido da iniciativa chamou a atenção de outros artistas já ligados a Dinda. Quando “foras do eixo” de diferentes estados do Nordeste manifestaram o desejo de se fazer presente na próxima edição especial, que ocorreria no fim do ano passado, Dinda entendeu que ali estava sua chance de fazer um movimento ainda maior pela cena da região.
A proporção foi aumentando aos poucos. Não aconteceria mais em dezembro, mas em janeiro, para combinar com o recesso do emprego CLT que, na maioria das vezes, é de onde tira a possibilidade de investir na sua paixão: o Hip-Hop.
Quando se deu conta, Dinda já tinha sete estados contemplados. “Isso não é só uma ‘Batalha do Trombone - edição especial’, isso é uma Copa do Nordeste”, percebeu.
Com pequenos apoiadores, dinheiro do próprio bolso e rifas, foi então possível viabilizar o projeto no Centro Comunitário Compaz Eduardo Campos, espaço cedido pela Prefeitura de Recife.
Correndo atrás de patrocínio e suporte do estado até os últimos dias para o início do campeonato, a organizadora da Batalha do Trombone segue “acreditando no sonho maior, por todos nós do Nordeste, dessa visibilidade que a gente tanto sonha e luta”.
Copa Nordeste de MC’s 2026 será exibida on-line
Além da divulgação de páginas como Twolala Score e Centro das Batalhas, com seus milhares de seguidores no Instagram, a Copa Nordeste de MC's terá retransmissão pela Batalha da Aldeia, de São Paulo, a mais midiática e maior em estrutura do Brasil.
Dinda confessa que não tinha noção da dimensão que tomaria, mas agora vê o reconhecimento a nível nacional alcançado desde o anúncio: “Para mim, está sendo histórico conseguir fazer o eixo olhar para a gente”.
“O ‘tiro’ era na cena do Nordeste, porque eu acredito muito na nossa potência, na nossa força, na nossa riqueza cultural. Eu sou muito fã dos MC's do Nordeste, torço por todos eles”, declara Maria Dinda, que abre as portas da Batalha do Trombone para MC's fora do eixo – e agora abre também as portas da própria casa para recebê-los.
Já pensando na manutenção do projeto, que nasceu com o propósito de ser anual, ela promete: “Pode contar que quem vem em janeiro vai estar fazendo a segunda edição da Copa Nordeste”.
A depender da quantidade de apoio e incentivo que conseguir para a iniciativa, as expectativas são de realizar o evento duas vezes por ano e permanecer fortalecendo a cena do freestyle nordestino.
Leia mais
Copa Nordeste de MC’s:
- Quando: domingo, 18, às 18 horas
- Onde: Compaz Eduardo Campos (avenida Aníbal Benévolo, S/N - Alto Santa Terezinha, Recife)
- Gratuito
- Mais informações: Instagram @copanordeste e @batalhadotrombone
- Onde assistir on-line: YouTube @BatalhadoTrombone e @BatalhadaAldeia