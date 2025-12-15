Após tornar-se primeiro representante do Nordeste a vencer o aniversário da Aldeia, Japa ganha título de campeão nacional / Crédito: Divulgação/André Coelho

Em entrevista ao Vida&Arte em agosto, Caio Lima da Silva, o Japa, disse: “Quando eu ganhar o Nacional, a gente faz de novo". Assim, sem advérbio de condição - era questão de tempo. No quinto ano consecutivo, a hora finalmente chegou. O rapper atingiu a marca inédita de pentacampeão estadual e consagrou-se campeão do Duelo de MC's Nacional, realizado em 30 de novembro.

Leia Também | Batalha de rima: conheça a história dos nordestinos Japa e Tonhão À época da conversa com a reportagem, as três seletivas que precisava vencer só para chegar ao palco sequer tinham ocorrido. O que tinha acontecido era a vitória do seu trio na BDA 9 Anos - edição de aniversário da Batalha da Aldeia. As páginas dedicadas ao movimento logo anunciaram que, caso ganhasse o Nacional, faria o “ano perfeito”. Nos dois dias de competição embaixo do viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte, Japa cumpriu a promessa.

Na final, um paulista versus um fora do eixo: Barreto versus Japa. Os dois favoritos ao posto de campeão nacional. Com os olhos do público e das empresas voltados para o eixo Rio-São Paulo, a sensação de ser um favorito naquele palco teve sabor de ineditismo. Leia Também | Os fora do eixo: MC's nordestinos migram para fazer carreira com batalha de rima em São Paulo

Caio experimentou viver “na base do desespero” quando, em 2022, se mandou para São Paulo com R$ 100 no bolso e a esperança de fazer mais dinheiro ao chegar. Perambulando entre casas e QGs das batalhas para ter onde dormir e enfrentando a xenofobia e o azar nos sorteios das batalhas grandes, pensou em voltar e retomar o curso técnico em Radiologia incontáveis vezes até fazer a carreira virar. E o fez com o peso de suas rimas de improviso, estilo agressivo e fome de vencer. Foi dessa fome que Caio Lima se alimentou para sustentar a saudade de casa quando deixou Águas Claras - bairro do complexo Cajazeiras, onde nasceu e se criou em Salvador. A fome de um fora do eixo “De Águas Claras e rimas obscuras”, como disse Larício Gonzaga ao anunciá-lo no 3° Round 2025. Lá, Japa aprendeu que raiva e ódio, se usados corretamente, viram matéria-prima para sua arte.

“Eu sei que no ambiente que eu vim, poucas pessoas conseguiram viver do sonho delas. Sendo uma dessas poucas pessoas que conseguem viver do sonho, aproveito muito disso para entregar tudo que eu tenho no palco”, declara. Dessa vez, como favorito, não precisou se “desdobrar em dez" pelos gritos da plateia ou votos dos jurados. Focou em não se deixar dominar pelas emoções. Sob a benção da experiência e do cheque da BDA 9 Anos, como treino, fez o que há anos não podia: regressar ao lar e descansar. O melhor do Brasil é do Nordeste Um entre 32 MC’s, Japa venceu, respectivamente, Tony (PA), Snart (CE), Miliano (MS), Lorran (MG) e Barreto (SP). Assim como se deparou com comentários que alegam ser mais fácil ser campeão estadual na Bahia do que em São Paulo, também lidou com os que questionam ou desmerecem sua vitória.