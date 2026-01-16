Musicistas cearenses celebram Chiquinha Gonzaga em novo concerto

Musicistas cearenses celebram Chiquinha Gonzaga em novo concertoO show "Maestrinas – Tributo à Chiquinha Gonzaga" faz parte da programação do Festival Barulhinho Delas
A artista e abolicionista brasileira Chiquinha da Gonzaga será homenageada no palco da Estação das Artes neste domingo, 18, em um concerto de jovens musicistas cearenses. A apresentação “Maestrinas – Tributo à Chiquinha Gonzaga” integra a programação do Festival Barulhinho Delas e será realizada às 10h30min, com entrada gratuita.
O espetáculo é conduzido pelo Quarteto A Corda Menina, formado por estudantes do Instituto de Música Jacques Klein (IMJK). O grupo promete um encontro entre música erudita e memória histórica ao celebrar o legado de Chiquinha Gonzaga, reconhecida nacionalmente como a primeira maestrina do Brasil e uma das figuras centrais na consolidação da música popular e de concerto no País.
O projeto, que visa ampliar a presença feminina nos palcos e dar visibilidade a repertórios compostos por mulheres, reúne um quarteto de jovens com formação das violinistas Débora Fonseca e Thais Amâncio, a violoncelista Sara Martins e a contrabaixista Lua Alves. No concerto, o grupo apresenta adaptações que dialogam com o pioneirismo e a força política da obra de Chiquinha Gonzaga.
Barulhinho Delas
O Festival Barulhinho Delas é um projeto cultural realizado pela Mercúrio Produções, que ocupa a Estação das Artes com uma programação dedicada ao protagonismo feminino. Neste ano, o evento retorna ao espaço reunindo música, artes cênicas, performances, feiras criativas e debates, com foco em equidade de gênero, acessibilidade e sustentabilidade.
Maestrinas – Tributo à Chiquinha Gonzaga
- Quando: domingo, 18, às 10h30min
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
- Mais informações: @estacaodasartes.ce