Grupo Fuzuê celebra 20 anos com espetáculos no Teatro B. de Paiva

Nos últimos finais de semana de janeiro. o Grupo Fuzuê apresenta os espetáculos "Palafita" e "Canil", com três sessões cada
Para celebrar os 20 anos de trajetória artística, o Grupo Fuzuê faz uma temporada especial no Hub Cultural Porto Dragão, no Teatro B. de Paiva. Nos dois últimos finais de semana deste mês, o coletivo circense apresenta os espetáculos “Palafita”, de 16 a 18 de janeiro, e “Canil”, nos dias 23, 24 e 25.

As peças são apresentadas às sextas-feiras e aos sábados, às 19 horas. Nos domingos, as sessões acontecem às 18 horas. Os ingressos estão disponíveis para venda no Sympla e na bilheteria do espaço, por R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). As apresentações de sexta-feira contam com acessibilidade em Libras.

‘Palafita’ e ‘Canil’: entenda os espetáculos

Estreado em 2013, o espetáculo “Palafita” destaca o circo contemporâneo para investigar suspensões, equilíbrio e o contato entre os corpos em cena. A obra parte da imagem das construções erguidas sobre a água para refletir sobre formas de habitar o espaço, explorando risco, apoio e a busca por estabilidade como elementos centrais da criação.

“Canil”, lançado em 2017, volta-se para o debate sobre a violência simbólica e as dinâmicas de poder naturalizadas no cotidiano. A partir da imagem de uma revista policial, o espetáculo nasce de uma pesquisa desenvolvida na Escola Porto Iracema das Artes.

Espetáculo “Palafita”

  • Quando: 16, 17 e 18 de janeiro (sexta e sábado, às 19 horas; domingo, às 18 horas)
  • Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Espetáculo “Canil”

  • Quando: 23, 24 e 25 de janeiro (sexta e sábado, às 19 horas; domingo, às 18 horas)
  • Onde: Teatro B. de Paiva – Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c, Centro)
  • Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
  • Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

