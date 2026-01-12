Tulipa Ruiz traz espetáculo de voz e violão a Fortaleza; confira

Tulipa Ruiz faz shows intimistas em Fortaleza com "Noire" / Crédito: Elsa Bouillot/ Divulgação

A Caixa Cultural Fortaleza recebe, entre os dias 16 e 18 de janeiro, a cantora e compositora Tulipa Ruiz, que traz à capital cearense o espetáculo “Noire”, em apresentações intimistas que celebram os 165 anos da Caixa, comemorados no último dia 12. Os shows acontecem no formato voz e violão, ao lado do músico e produtor Gustavo Ruiz, irmão da artista. O espetáculo “Noire” revisita o repertório de Tulipa Ruiz em sua forma mais essencial, valorizando letras e melodias sem artifícios.