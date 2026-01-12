Tulipa Ruiz traz espetáculo de voz e violão a Fortaleza; confira

Tulipa Ruiz traz espetáculo de voz e violão a Fortaleza; confiraShow em formato voz e violão revisita o repertório da artista em clima intimista nos dias 16, 17 e 18
A Caixa Cultural Fortaleza recebe, entre os dias 16 e 18 de janeiro, a cantora e compositora Tulipa Ruiz, que traz à capital cearense o espetáculo “Noire”, em apresentações intimistas que celebram os 165 anos da Caixa, comemorados no último dia 12.
Os shows acontecem no formato voz e violão, ao lado do músico e produtor Gustavo Ruiz, irmão da artista. O espetáculo “Noire” revisita o repertório de Tulipa Ruiz em sua forma mais essencial, valorizando letras e melodias sem artifícios.
Leia Também | Ivete Sangalo traz turnê 'Ivete Clareou' a Fortaleza; veja quando
Inspirado na live “Tulipa Noire”, dirigida pela cineasta Laís Bodanzky durante a pandemia, o projeto nasceu de uma gravação realizada na Casa de Francisca, em São Paulo, e se destaca pela estética em preto e branco e pela atmosfera intimista.
Ao longo do show, Tulipa apresenta releituras de canções gravadas ao longo dos seus 16 anos de carreira. Seu mais recente trabalho foi o álbum coletivo "Trago" (Selo Sesc), que mistura artes visuais e música e é dividido por ela, Gustavo Ruiz, Rica Amabis e Alexandre Orion.
O formato enxuto já percorreu palcos no Brasil, na Europa e na China. Em 2017, Tulipa e Gustavo lançaram o disco "Tu", em que regravaram algumas músicas registradas em discos anteriores e apresentaram algumas inéditas, tudo tendo como base o formato de voz e violão.
Vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com "Dancê" (2015), a cantora, compositora, ilustradora e artista visual soma cinco álbuns lançados e uma trajetória marcada pela experimentação estética, transitando entre a música, as artes visuais e a moda autoral.
Leia mais
Tulipa Ruiz – Show “Noire”
- Quando: sexta-feira,16, e sábado, 17, às 19 horas; domingo, 18, às 18 horas
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Vendas a partir de terça-feira, 13, no local ou através do site
- Mais informações: (85) 3453.2770
- Instagram: @caixaculturalfortaleza