Influenciadora Isabel Veloso morre aos 19 anos

Isabel Veloso foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin e, desde então, compartilhava sua rotina de tratamento nas redes sociais. / Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, morreu na tarde deste sábado, 10, após luta contra contra um câncer. A informação foi confirmada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, em publicação nas redes sociais. A jovem deixa um filho, Arthur, que completou um ano em dezembro. “A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre (...) Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos.”, escreveu o esposo nas redes sociais.

Pai relatou preocupações quanto à condução do tratamento pela equipe médica "Ela é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver", publicou Joelson Veloso, poucas horas antes do anúncio do falecimento da influenciadora. O pai de Isabel publicou uma nota relatando preocupações quanto à condução do tratamento pela equipe médica do hospital. "Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável", escreveu.

Joelson cobrou mais urgência e comprometimento em relação à recuperação da filha. "Solicitamos providências urgentes e o devido comprometimento com sua recuperação. O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção". E acrescentou: "Como pai estou cansado de ouvir não tem jeito! NÃO VAMOS NOS CALAR". Família anunciou “pequenos sinais de progresso” poucos dias antes No dia 28 de dezembro, o pai de Isabel, Joelson Veloso publicou nas redes sociais uma foto com a jovem e um texto em que afirmava que seu estado de saúde seguia estável e apresentava "pequenos sinais de progresso".