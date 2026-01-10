Influenciadora Isabel Veloso morre aos 19 anos

Influenciadora Isabel Veloso morre aos 19 anosInformação foi confirmada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, em publicação nas redes sociais
A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, morreu na tarde deste sábado, 10, após luta contra contra um câncer. A informação foi confirmada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, em publicação nas redes sociais. A jovem deixa um filho, Arthur, que completou um ano em dezembro.
“A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre (...) Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos.”, escreveu o esposo nas redes sociais.
Isabel Veloso foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin e, desde então, compartilhava a rotina de tratamento nas redes sociais.
A influenciadora estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, após sofrer uma parada respiratória, em novembro de 2025. Ela também enfrentou uma pneumonia grave e um excesso de magnésio no sangue.
"Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", declarou Borba.
Pai relatou preocupações quanto à condução do tratamento pela equipe médica
"Ela é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver", publicou Joelson Veloso, poucas horas antes do anúncio do falecimento da influenciadora.
O pai de Isabel publicou uma nota relatando preocupações quanto à condução do tratamento pela equipe médica do hospital.
"Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável", escreveu.
Joelson cobrou mais urgência e comprometimento em relação à recuperação da filha. "Solicitamos providências urgentes e o devido comprometimento com sua recuperação. O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção".
E acrescentou: "Como pai estou cansado de ouvir não tem jeito! NÃO VAMOS NOS CALAR".
Família anunciou “pequenos sinais de progresso” poucos dias antes
No dia 28 de dezembro, o pai de Isabel, Joelson Veloso publicou nas redes sociais uma foto com a jovem e um texto em que afirmava que seu estado de saúde seguia estável e apresentava "pequenos sinais de progresso".
Em maio do ano passado, a jovem anunciou que entrou em remissão do câncer e que faria um transplante de medula. O procedimento fazia parte de uma das etapas do tratamento paliativo.
Após o procedimento, o marido da influenciadora publicou um relato nas redes sociais tranquilizando os seguidores e explicando o processo realizado pela equipe médica.
Ele ressaltou que a intervenção foi necessária para substituir o tubo respiratório anterior, que causava desconforto, por um novo dispositivo na região da traqueia para proporcionar maior bem-estar à esposa durante a recuperação.
Lucas Borba acrescentou que ela apresentou pressão alta, mas que não estava mais com sangramento no pulmão ou no intestino, informando que ela continuaria sedada até voltar a conseguir respirar sozinha.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente