Ceará registra mais de 10 mil diagnóstico de câncer de pele

￼O câncer de pele pode ser classificado de duas formas: câncer de pele melanoma e não melanoma / Crédito: Kanishka / Adobe Stock

O câncer de pele é um dos tumores mais frequentes no Brasil e no mundo, causado principalmente pela exposição excessiva ao sol. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos, sendo considerado raro em crianças e pessoas negras. Ele ocorre quando as células se multiplicam sem controle.

A detecção precoce permite a cura em mais de 90% dos casos. A médica dermatologista Tabata Natasha, da Rede ICC, explica que a radiação ultravioleta, durante a exposição excessiva ao sol, danifica o DNA das células e, ao longo dos anos, leva ao desenvolvimento da doença.



Já o câncer de pele não melanoma, o mais comum no Brasil, é o mais frequente e de menor mortalidade, mas pode deixar mutilações bastante expressivas se não for tratado adequadamente. No Brasil, o INCA aponta, para o mesmo triênio, cerca de 220.490 casos. No Ceará, o número chega a 10.370.

“A cirurgia continua sendo o tratamento principal para melanomas em estágio inicial. Em 2026, avanços em diagnósticos por IA e imunoterapias personalizadas estão transformando o prognóstico para casos avançados”, finaliza.

Confira sinais de alerta (Regra ABCDE)

A regra ABCDE é um guia para identificar sinais de alerta de melanoma (câncer de pele):

