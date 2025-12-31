Roberto Carlos se irrita com fotógrafos durante show no RJ

Roberto Carlos se irrita com fotógrafos durante show no Rio de JaneiroO cantor teria se incomodado com profissionais durante show no domingo, 29. Roberto teria dito que "mandaria tirar" os homens do local
O cantor Roberto Carlos teria se incomodado com a conversa entre dois fotógrafos na área próxima ao palco no último domingo, 29, durante um show no Caxias Festival, no Rio de Janeiro. A polêmica viralizou nas redes sociais após a publicação de um vídeo de leitura labial do momento por um influenciador.
No vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 30, o influenciador que realiza leitura labial, Gabriel Velloso, traduz as frases ditas por Roberto: "Ei, senhor, você não quer uma cerveja para bater esse papo aí? Esse não é local de bater papo não. Eu tô cantando aqui!".
O vídeo com mais de 15 milhões de visualizações no Instagram também relata que o cantor teria dito aos homens que mandaria retirá-los do local.
As imagens registradas por fãs presentes no show mostram que Roberto usou o momento instrumental da música "Como é grande o meu amor por você", executada pela orquestra do show, para repreender os homens que conversavam.