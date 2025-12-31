Roberto Carlos se irrita com fotógrafos durante show no RJ

O cantor teria se incomodado com profissionais durante show no domingo, 29. Roberto teria dito que "mandaria tirar" os homens do local

O cantor Roberto Carlos teria se incomodado com a conversa entre dois fotógrafos na área próxima ao palco no último domingo, 29, durante um show no Caxias Festival, no Rio de Janeiro. A polêmica viralizou nas redes sociais após a publicação de um vídeo de leitura labial do momento por um influenciador.

No vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 30, o influenciador que realiza leitura labial, Gabriel Velloso, traduz as frases ditas por Roberto: "Ei, senhor, você não quer uma cerveja para bater esse papo aí? Esse não é local de bater papo não. Eu tô cantando aqui!".