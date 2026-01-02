Roberto Carlos recebe alta após cirurgia no coração e tranquiliza fãs

Ex-lateral da Seleção Brasileira esteve no hospital para um check-up de rotina e precisou de uma angioplastia

Internado desde o dia 19 de dezembro, o ex-jogador Roberto Carlos recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (2), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O ex-lateral-esquerdo precisou passar por um procedimento cirúrgico de emergência no coração, após exames detectarem uma obstrução coronariana. Aos 52 anos, Roberto Carlos deu entrada na unidade hospitalar inicialmente para a realização de um check-up de rotina . No entanto, após a bateria de exames, os médicos identificaram a necessidade de uma angioplastia, realizada no mesmo dia e sem intercorrências, segundo informou o hospital.

Assim, nas redes sociais, o ex-jogador agradeceu o atendimento recebido durante o período de internação.

“Agradeço toda a equipe médica pela atenção, cuidado e acompanhamento neste período”, escreveu.

Durante o tempo em que permaneceu em observação, Roberto Carlos também usou as redes sociais para desmentir boatos de que teria sofrido uma parada cardíaca. O hospital reforçou que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que o paciente apresentou boa evolução clínica. Há alguns meses, o ex-lateral precisou desmarcar uma viagem ao Nepal devido a uma “doença súbita”. A informação confirmada pela organização do evento do qual o ex-jogador participaria.

Relembre a carreira de Roberto Carlos

Roberto Carlos foi um dos titulares da Seleção Brasileira pentacampeã mundial em 2002 e é amplamente considerado um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol. Assim, o auge da carreira aconteceu com a camisa do Real Madrid, clube que defendeu por quase uma década e onde conquistou 13 títulos, tornando-se ídolo da torcida merengue.