Dia de Reis: veja simpatias e conheça história da data

Os três Reis Magos presentearam o menino Jesus com mirra, ouro e incenso (Imagem: Designsoul | Shutterstock) / Crédito: Designsoul | Shutterstock

O calendário cristão marca o dia 6 de janeiro como a visita dos três Reis Magos após o nascimento de Jesus Cristo, presenteando o menino e seus pais, Maria e José, com ouro, incenso e mirra. A data é conhecida popularmente como Dia de Reis e suas celebrações se estendem além do Brasil. No País, ela é a última grande festa do ciclo de Natal. Para os católicos, a data é o melhor dia para retirar as decorações natalinas, pois se inicia um novo “tempo litúrgico”.

Dia de Reis: história da data A data passou a ser celebrada em Portugal e é reconhecida também como Folia dos Reis, Terno dos Reis ou Santos dos Reis. No país, o hábito é de “cantar as Janeiras” a partir do dia 1º de janeiro, ou seja, sair de porta em porta cantando nas ruas sobre o nascimento de Jesus Cristo. A tradição segue até o dia 6 de janeiro, o Dia de Reis ou Epifania, e o grupo de cantores recebe comida e bebida em troca. A celebração relembra a chegada dos reis magos, indicada na Bíblia pelo Evangelho segundo Mateus do Novo Testamento. “E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém”, descrito em Mateus 2:1.

Quem são os três Reis Magos? Os Reis Magos descritos na Bíblia são Melchior (Rei da Luz), Baltazar (Senhor do Tesouro), e Gaspar (O Tesoureiro). Jesus foi visitado por eles e recebeu ouro, incenso e mirra. Dia de Reis é feriado? A data chegou a ser feriado nacional no Brasil até 1967, por ser considerado dia santo. A partir deste ano, a legislação sobre o tema mudou, e o Dia de Reis e outras comemorações católicas não estão mais no calendário de feriados. Apenas na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, 6 de janeiro é feriado municipal dada a relação da cidade com os Santos Reis Magos, co-padroeiros da capital potiguar.

LEIA TAMBÉM | Brasileiro ajuda a identificar texto apócrifo sobre infância de Jesus Dia de Reis: tradição do Reisado no Nordeste A manifestação cultural é representada no Nordeste por meio do Reisado, uma festa popular com música e dança, incluindo personagens como o rei, o mestre, o contramestre, a Catirina e os Mateus (dupla). Em alguns estados a festividade abre espaço para manifestações artísticas que relembram a ocasião descrita no cristianismo. O pastoril, por exemplo, mistura a dança, música e o teatro para contar a história das pastoras a caminho de Belém, onde nasceu Jesus.

No Ceará, alguns municípios do interior comemoram a tradicional festividade. Em Canoa Quebrada, localizada a 160 km de Fortaleza, por exemplo, acontece a clássica Festa à Fantasia de Reis que se originou em 1983 como forma de arrecadar recursos para crianças. Folias de Reis são tradição centenária na cultura popular brasileira; CONFIRA Dia de Reis: simpatias para fazer na data O Dia de Reis também é uma boa oportunidade para atrair sorte, fartura, prosperidade e abundância por meio de simpatias. Veja algumas a seguir: