Humberto Gessinger traz sucessos do Engenheiros do Hawaii a Fortaleza

Humberto Gessinger traz show "Acústicos Engenheiros do Hawaii" a Fortaleza no mês de maio

Conhecido como vocalista da banda brasileira Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger faz show acústico em Fortaleza no dia 23 de maio, um sábado, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Cantando sucessos da banda, a turnê "Acústicos Engenheiros do Hawaii" esteve na capital cearense em setembro de 2025. A série de shows resgata os álbuns “Acústico Engenheiros do Hawaii” e “Acústico Novos Horizontes” para os palcos.



O repertório traz músicas que marcaram a carreira do músico gaúcho, como “Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones”, “O Papa é Pop” e “Toda Forma de Poder”.

A banda de pop rock iniciou na década de 1980 e encerrou as atividades em 2008. O vocalista Humberto Gessinger, entretanto, seguiu carreira solo. O artistachegou a lançar disco ao vivo com músicas do grupo em 2025, o "Revendo O Que Nunca Foi Visto", seu trabalho mais recente.

Com ingressos do show já à venda, Humberto Gessinger também anunciou lançamento de novo single em fevereiro, antes do início da turnê.